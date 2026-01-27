Επτά νεκροί, όλοι οπαδοί του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν για τη Γαλλία με τουριστικό βαν, είναι ο απολογισμός από το τραγικό δυστύχημα, μετά από μετωπική σύγκρουση, στο χωριό Λαγκόζ, κοντά στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας.

Το μικρό βαν που ταξίδευε από την Ελλάδα και κατευθυνόταν προς τη Γαλλία, με δέκα επιβάτες, προσπάθησε να προσπεράσει κοντά στην περιοχή Λουγκοτζέλουλ της Ρουμανίας, και στην προσπάθειά του να επανέλθει στη λωρίδα του, συγκρούστηκε με ένα βυτιοφόρο, μετά εκσφενδονίστηκε στην αντίθετη κατεύθυνση όπου και συγκρούστηκε με ένα φορτηγό.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, στο πολύνεκρο δυστύχημα ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα, συγκεκριμένα ένα φορτηγό, ένα μίνι λεωφορείο και δύο ΙΧ αυτοκίνητα. Τα ρουμανικά ΜΜΕ μιλούν για τον «δρόμο του θανάτου» στη Ρουμανία, αναφέροντας ότι έχουν συμβεί πολλά τροχαία κατά καιρούς και μάλιστα με νεκρούς.

Πέραν των επτά νεκρών, υπάρχουν τρεις ακόμη τραυματίες που έχουν επαφή με το περιβάλλον. Οι τρεις τραυματίες όπως είπε ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης έχουν συνείδηση. Θα νοσηλευτούν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τιμισοάρα.

Νέο video από τον τόπο του δυστυχήματος στη Ρουμανία αποτυπώνει τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, στην οποία έχασαν τη ζωή τους επτά φίλοι του ΠΑΟΚ.

Τα βανάκια και τα λεωφορεία που μεταφέρουν τους φίλους του ΠΑΟΚ στις ευρωπαϊκές εκδρομές επιλέγουν αυτή τη διαδρομή (μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Ουγγαρίας) που είναι χώρες μέλη της ΕΕ για να αποφύγουν την πολύωρη αναμονή στα σύνορα Σκοπίων, Βοσνίας, Σερβίας που δεν είναι στην ΕΕ.

Το ελληνικό ΥΠΕΞ είναι από την πρώτη στιγμή που γνωστοποιήθηκε το δυστύχημα σε άμεση επαφή και συνεργασία με τις ρουμανικές αρχές. Προσωπικό της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι μεταβαίνει στο σημείο για την ταχεία διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών και την παρακολούθηση της πορείας των τραυματιών.

Εν τω μεταξύ στη δημοσιότητα δόθηκαν οι πρώτες εικόνες από τη διακομιδή των τραυματιών οπαδών στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα.

Ο πολιτικός κόσμος εκφράζει τα συλλυπητήριά του για την τραγωδία που στοιχίζει τη ζωή σε επτά νέους ανθρώπους.

Θρηνώ μαζί με τις οικογένειες και τα εκατομμύρια των συμπατριωτών μας, δήλωσε ο Ιβάν Σαββίδης. Κλιμάκιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ που από την πρώτη στιγμή ήρθε σε επικοινωνία με την κυβέρνηση, μεταβαίνει στην Τιμισοάρα προκειμένου να προσφέρει όποια βοήθεια χρειαστεί στους τραυματίες και τις οικογένειες των θυμάτων.

Τι μπορεί να συνέβη δευτερόλεπτα πριν την τραγωδία

Tην εκδοχή της ελαφράς σύγκρουσης με το φορτηγό που μόλις είχε προσπεράσει, το μοιραίο minibus με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ δίνει η ρουμανική Aστυνομία: Σύμφωνα με τις Αρχές της Τιμισοάρα φαίνεται πως ο οδηγός του minibus, στην προσπάθειά του να επιστρέψει στη λωρίδα του μετά την προσπέραση να ακούμπησε στο εμπρός αριστερό μέρος του βυτιοφόρου με το πίσω δεξί του μέρος, κάτι που τον έστειλε και πάλι στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα να συγκρουστεί μετωπικά με την νταλίκα.

Ωστόσο, ενώ από το βίντεο φαίνεται το μοιραίο minibus να κινείται για να ξαναμπεί στη λωρίδα του, δεν φαίνεται να έχει χτυπηθεί πίσω. Κάτι που εκτός των άλλων θα αποσταθεροποιούσε πλήρως την πορεία του, ενώ εδώ φεύγει ξανά ομαλά προς τα αριστερά.

Την ίδια στιγμή ο οδηγός φαίνεται να μην πατά καθόλου φρένο έως και τη στιγμή της σύγκρουσης, καθώς τα φώτα των STOP δεν ανάβουν ούτε δευτερόλεπτο. Από αυτό φαίνεται πως ο οδηγός, όχι μόνον δεν έκανε καμία προσπάθεια να επαναφέρει το όχημα στην πορεία του, αλλά ούτε καν επιχείρησε να φρενάρει, πέφτοντας με όλη την ταχύτητά του πάνω στην νταλίκα.

Η πιθανότητα κλαταρίσματος ενός ελαστικού μάλλον απομακρύνεται και αυτή από το κάδρο των αιτιών της τραγωδίας, καθώς ο οδηγός ή θα είχε προσπαθήσει να επαναφέρει το αυτοκίνητο στην πορεία του, ή θα είχε φρενάρει που δεν φαίνεται να έχει κάνει. Μάλιστα, κοιτώντας πιο προσεκτικά το βίντεο, βλέπουμε πως μετά την προσπέραση ο οδηγός βγάζει δεξί φλας για να ξαναμπεί στη λωρίδα του, αλλά αμέσως μετά βγάζει αριστερό και ξαναβγαίνει στο αντίθετο ρεύμα, για να συνεχίσει την προσπέραση σαν να μην βλέπει καθόλου την νταλίκα που έρχεται. Επίσης αποκλείεται να αποκοιμήθηκε, καθώς δευτερόλεπτα πριν τη μοιραία σύγκρουση έχει επιχειρήσει προσπέρασμα. Δεν γίνεται να ξεκινάς ένα προσπέρασμα και να σε παίρνει ο ύπνος μόλις το έχεις σχεδόν ολοκληρώσει.

Κάπως έτσι και με δεδομένο πως μέχρι στιγμής δεν έχουμε άλλα στοιχεία, οι πιθανότητες συγκεντρώνονται ή στην πλήρη απροσεξία του οδηγού ή στο να έχει πάθει κάτι παθολογικό (πχ ανακοπή).

Και αυτό γιατί από το βίντεο φαίνεται να ξεκινά τη διαδικασία να επιστρέψει στη λωρίδα του και ξαφνικά, δίχως εμφανή λόγο, επιστρέφει το αυτοκίνητο στο αντίθετο ρεύμα και πέφτει αφρενάριστο πάνω στην νταλίκα.

Τέλος και σε ό,τι αφορά εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει με έναν τροχό σφηνωμένο κάτω από την νταλίκα που προσπέρασε το μοιραίο minibus πριν την μετωπική, αυτός είναι μάλλον τροχός του βαν που εκτοξεύτηκε μετά τη σφοδρή σύγκρουση και βρέθηκε κάτω από την νταλίκα.

«Προχτές κόψαμε βασιλόπιτα μαζί»

Για τις δραματικές στιγμές που βιώνουν οι συγγενείς και οι φίλοι των θυμάτων μίλησε ο Στέφανος Δελιόπουλος, πρώην αντιδήμαρχος Αλεξάνδρειας, οδοντίατρος και ενεργό μέλος του τοπικού συνδέσμου του ΠΑΟΚ επί χρόνια, ο οποίος γνωρίζει προσωπικά τους επιβαίνοντες και τις οικογένειές τους. Η περιγραφή του για την αγωνία των γονιών και των φίλων στον σύνδεσμο του ΠΑΟΚ της Αλεξάνδρειας είναι συγκλονιστική:

«Στο σύνδεσμο εκεί, πληροφορίες είναι με το σταγονόμετρο. Αυτό που άκουσα τώρα είναι ότι θα μεταβεί ο Πρόξενος, θα μεταβεί εκεί ο Πρόξενος με ελικόπτερο και αυτά, θα πάει να συντονίσει εκεί τα παιδιά. Ήτανε κι ένας μπαμπάς από ένα παιδί εκεί, έκλαιγε ο καημένος, ‘πέστε μου αν ζει ο γιος μου’.»

Όπως εξηγεί, ένας από τους επιβαίνοντες στο μοιραίο βαν επικοινώνησε με την Αλεξάνδρεια. «Εμείς τώρα ό,τι μάθαμε είναι επειδή πήρε ένα παιδί από αυτούς που τράκαρε, ένας ****, ο οποίος είναι καλά. Και αυτός μπόρεσε και είπε ‘είμαι καλά, τρακάραμε’ και αυτά, αλλά επειδή τους πήγανε τον καθένα σε διαφορετικά νοσοκομεία, αυτά, δεν ξέρει κι αυτός τώρα, στα χαμένα ήταν το παιδί. Δεν μπορούν να μιλήσουνε».

Σύμφωνα με τον Στέφανο Δελιόπουλο, «ο δρόμος μπροστά από το σύνδεσμο του ΠΑΟΚ έχει κλείσει, έχει μαζευτεί όλος ο κόσμος… Προχθές μαζί ήμασταν όλοι αυτοί. Πρωτοχρονιάτικη πίτα, την κόψαμε στο σύνδεσμο όλοι μαζί. Ήρθανε, πήραν τα εισιτήρια χθες και ταξίδεψαν σήμερα. Να περάσουν από Ρουμανία τώρα… Γιατί πήγαν από κει; Δεν ξέρω, να γλιτώσουν κάποια σύνορα ίσως, με βίζες και αυτά από Κροατίες και αυτά. Θα πήγαιναν μέσω από Βελιγράδι, Ρουμανία και θα ‘φευγαν Ουγγαρία».