Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ μαζί με το τεχνικό επιτελείο τίμησαν τη μνήμη των επτά αδικοχαμένων φιλάθλων της ομάδας, τηρώντας ενός λεπτού σιγή πριν από την έναρξη της προπόνησης.

Ολόκληρος ο οργανισμός του ΠΑΟΚ, αλλά και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο συνολικά, παρακολουθεί με σοκ την τραγωδία που εκτυλίχθηκε στη Ρουμανία, όπου επτά φίλοι του συλλόγου έχασαν τη ζωή τους καθ’ οδόν προς τη Γαλλία και για να στηρίξουν την αγαπημένη τους ομάδα.

Τρεις άνθρωποι κατάφεραν να επιβιώσουν από το τροχαίο δυστύχημα και βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη κινητοποίηση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, προκειμένου να λάβουν κάθε απαραίτητη βοήθεια. Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, η ομάδα τίμησε το πρωί τη μνήμη όσων άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο της Τιμισοάρα, με μια λιτή αλλά φορτισμένη στιγμή σιωπής πριν την έναρξη του προπονητικού προγράμματος.