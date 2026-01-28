Συγκλονιστικές στιγμές καταγράφηκαν το βράδυ της Τρίτης στο σημείο της τραγωδίας στη Ρουμανία, όπου επτά φίλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους όταν το βαν στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με φορτηγό.

Οπαδοί του «Δικεφάλου του Βορρά», οι οποίοι επέστρεφαν στην Ελλάδα μετά την απόφαση να παραμείνει κενή η Θύρα των φίλων του ΠΑΟΚ στον αγώνα με τη Λυών – αγώνα στον οποίο είχαν προορισμό και τα επτά θύματα – σταμάτησαν τα λεωφορεία τους στο σημείο του δυστυχήματος για να αποτίσουν φόρο τιμής.

Αρχικά, άφησαν στο οδόστρωμα κασκόλ της ομάδας ως ελάχιστο δείγμα σεβασμού στη μνήμη των αδικοχαμένων νέων. Στη συνέχεια, άναψαν καπνογόνα και φώναξαν συνθήματα όπως «αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε» και «ΠΑΟΚ σ’ αγαπώ κι όταν θα πεθάνω, θέλω τον Δικέφαλο στον τάφο μου επάνω», σε μια φορτισμένη ατμόσφαιρα που αποτύπωνε τον πόνο και τη δεμένη σχέση της ομάδας με τον κόσμο της.