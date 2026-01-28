Πολλά είναι τα ερωτήματα που έχουν προκληθεί αναφορικά με το τροχαίο με επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία. Στο μικροσκόπιο των ειδικών έχει μπει το συγκλονιστικό βίντεο από τη θανατηφόρα σύγκρουση στον αποκαλούμενο «δρόμο του θανάτου», τον DN6 που συνδέει τη Ρουμανία με την Ουγγαρία.

«Από χθες το βράδυ δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να κάνουμε case study σε σχέση με το τι ακριβώς έγινε και γιατί ο οδηγός του βαν, εφόσον έκανε προσπέραση, έβγαλε δεξί φλας και πήγε να μπει στη λωρίδα όπου ήταν μπροστά το φορτηγό, ξαφνικά έφυγε αριστερά και έκανε μια πλαγιομετωπική με επικάλυψη, η οποία είναι η χειρότερη σύγκρουση που μπορεί να γίνει σε έναν αυτοκινητόδρομο», δήλωσε στην ΕΡΤ ο Άρης Ζωγράφος, πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης.

Αναφερόμενος στη μαρτυρία τραυματία οπαδού του ΠΑΟΚ, την οποία μετέφερε γιατρός σε νοσοκομείο στη Ρουμανία και σύμφωνα με την οποία μπλόκαρε το τιμόνι και το σύστημα Lane Assistant, επεσήμανε πως «το τιμόνι δεν μπορεί να μπλόκαρε για τον απλούστατο λόγο: όταν βγάζουμε φλας, το Lane Assistant απενεργοποιείται. Ως εκ τούτου, εφόσον είχε βγάλει φλας για να μπει δεξιά, μπορούσε εύκολα να μπει δεξιά. Από εκεί και πέρα το τι ακριβώς έγινε σε σχέση με αυτό που παρατηρήσαμε, υπάρχουν διάφορες εικασίες:

Η πρώτη εικασία είναι ότι για κάποιον λόγο υπήρχε κάποια κίνηση μέσα στο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να χαλάσει η γωνία θέας και στην ουσία ο οδηγός να κάνει μία απότομη στροφή γύρω στις 30 μοίρες το τιμόνι αριστερά, για να επανέλθει ευθεία.

Η άλλη εικασία είναι ότι ενδέχεται να είχαμε κάποιο μπροστινό λάστιχο, κάποιο μπροστινό ελαστικό, το οποίο να κλατάρισε.

Μία τρίτη είναι ότι μπορεί μία ριπή πλάγιου ανέμου να δημιούργησε αυτή την αίσθηση και να προσπάθησε ο οδηγός ανεπιτυχώς να επαναφέρει το αυτοκίνητό του στην ευθεία».

«Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα και τα δεδομένα, αυτό δεν μπορεί να γίνει, εφόσον το φλας ήταν αναμμένο. Τώρα, εάν για κάποιον λόγο υπήρχε ένα τεχνικό λάθος, θα το δουν οι πραγματογνώμονες», επέμεινε σε ερώτηση για τη μαρτυρία του τραυματία.

«Αυτό το φλας αριστερά είναι που μπερδεύει όλο τον κόσμο. Μας μπέρδεψε κι εμάς», είπε ακόμη.

Η μαρτυρία του τραυματία που μετέφερε γιατρός

«Μπλόκαρε το τιμόνι κατά την προσπέραση» είναι η μαρτυρία ενός τραυματία οπαδού του ΠΑΟΚ στο πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία, σύμφωνα με τον γιατρό Δημήτρη Κούκουλα, ο οποίος βρέθηκε από την πρώτη στιγμή κοντά στους τραυματίες.

Ένας από τους επιζώντες, που νοσηλεύεται σε καλύτερη κατάσταση, περιέγραψε ότι κατά τη διάρκεια προσπέρασης μπλόκαρε το τιμόνι, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο του βαν, όπως ανέφερε στην ΕΡΤ ο γιατρός. «Ο ασθενής που είναι καλύτερα από όλους, που είναι πιο ελαφριά, έχει κατάγματα στα κάτω άκρα, μου είπε ότι έγινε κάτι με το σύστημα του Lane Assistance, δηλαδή έγινε μια προσπέραση, μπλόκαρε το Lane Assistance και μπλόκαρε το τιμόνι και του έφυγε το αυτοκίνητο, έχασε τον έλεγχο. Κάτι έγινε με το Lane Assistance», είπε ο γιατρός.

«Κάτι τέτοιο έγινε. Ενεργοποιήθηκε το Lane Assistance και ο οδηγός δεν μπορούσε να επαναφέρει το αυτοκίνητο. Ο οδηγός δεν μπορούσε να επαναφέρει το τιμόνι. Ο συγκεκριμένος ασθενής έχει τις αισθήσεις του κανονικά, δεν είναι σε αγωγή. Ξέρει ακριβώς τι έγινε. Και το επαναλαμβάνει αυτό, ότι έγινε αυτό με το Lane Assistance», επεσήμανε στη συνέχεια.

Σημειώνεται πως το Lane Keeping Assist αποτελεί ένα σύστημα το οποίο με τη βοήθεια καμερών

«διαβάζει» τη διαγράμμιση των λωρίδων και με ηχητικά σήματα ή ακόμα και με παρεμβάσεις στο σύστημα διεύθυνσης αποτρέπει την ακούσια απόκλιση της πορείας του αυτοκινήτου από τη λωρίδα κυκλοφορίας.

Η λειτουργία του Lane Keeping Assist αναστέλλεται αυτόματα, όταν ο οδηγός ενεργοποιήσει τους

δείκτες κατεύθυνσης (φλας), καθώς τότε το ηλεκτρονικό σύστημα υποβοήθησης θεωρεί ότι η αναχώρηση του οχήματος από τη λωρίδα κυκλοφορίας είναι εκούσια.