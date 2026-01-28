Για την κατάσταση υγείας των τριών επιζώντων του πολύνεκρου δυστυχήματος που έγινε στη Ρουμανία, με τραγικό απολογισμό επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ, μίλησε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας μιλώντας στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του OPEN, ανέφερε ότι ο ένας από τους τρεις τραυματίες είναι καλά στην υγεία του, ο δεύτερος φέρει τραύματα που δεν είναι σοβαρά και αναμένεται να πάρει εξιτήριο, ενώ ο τρίτος είναι πολυτραυματίας, σε σοβαρή κατάσταση.

Όπως είπε, ο τρίτος τραυματίας έχει χτυπήσει στον αυχένα και στη σπονδυλική στήλη, όμως τα τραύματα αυτά δεν απειλούν τη ζωή του, ενώ η πρώτη εκτίμηση είναι ότι δεν θα του προκαλέσουν μόνιμη βλάβη.

Αναφορικά με τη μεταφορά των τραυματιών στην Ελλάδα, ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι οι δύο ελαφρύτερα τραυματίες μπορούν να ταξιδέψουν με αεροπλάνο. Ωστόσο, για τον πολυτραυματία ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε ότι θα πρέπει να δώσουν έγκριση οι γιατροί για τη μεταφορά του με ειδικό αεροσκάφος που θα σταλεί στη Ρουμανία. «Η ζωή του δεν θα κινδυνεύσει, αλλά δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε το ενδεχόμενο να υποστεί περαιτέρω βλάβες σε τυχόν μετακίνηση», εξήγησε ο ίδιος.

Η ανακοίνωση του υπουργού Υγείας της Ρουμανίας

Όπως ανακοίνωσε από την πλευρά του ο υπουργός Υγείας της Ρουμανίας, Αλεξάντρου Ρογκομπέτε, από τους τρεις τραυματίες, τα δύο άτομα είναι ηλικίας 20 χρονών και ο ένας είναι 28 χρονών, μεταδίδει το μέσο news.ro.

«Πρώτα απ’ όλα, εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων και σε όλους όσους επλήγησαν από το τραγικό τροχαίο ατύχημα στο Λούγκοϊ. Μετά το συμβάν, καταγράφηκαν δέκα θύματα, εκ των οποίων, δυστυχώς, επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Βρίσκομαι σε άμεση επικοινωνία με τον Έλληνα υπουργό Υγείας, δεδομένου ότι τα εμπλεκόμενα άτομα είναι Έλληνες πολίτες, για τον συντονισμό της κατάστασης και την ορθή ενημέρωση των Αρχών», ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο Αλεξάντρου Ρογκομπέτε.

Για τους τρεις τραυματίες που μεταφέρθηκαν στο Κλινικό Νοσοκομείο Επειγόντων Περιστατικών της κομητείας «Pius Brînzeu» στην Τιμισοάρα και παραμένουν εκεί, ο Ρουμάνος υπουργός Υγείας ανακοίνωσε:

Ένας ασθενής νοσηλεύεται στο Πολυτραυματολογικό Ιατρείο (Casa Austria): πολλαπλά πολυτραύματα και αμφοτερόπλευρες πνευμονικές θλάσεις

Ένας ασθενής στην Ορθοπεδική: κάταγμα ιερού οστού

Ένας ασθενής στη Νευροχειρουργική: ελάχιστη υπαραχνοειδής αιμορραγία και πολυμώλωπες

«Μετά τη σταθεροποίηση και τις ιατρικές αξιολογήσεις, οι ασθενείς είναι επί του παρόντος αιμοδυναμικά σταθεροί, υπό συνεχή παρακολούθηση και εξειδικευμένη θεραπεία. Η ιατρική κατάσταση παραμένει δυναμική και παρακολουθείται προσεκτικά από ιατρικές ομάδες».

Ο Ρογκομπέτε ευχαρίστησε το ιατρικό προσωπικό «για την ταχεία και επαγγελματική τους παρέμβαση σε ένα εξαιρετικά δύσκολο πλαίσιο».