Μία πρώτη εκτίμηση για τους λόγους που οδήγησαν στο σοκαριστικό τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας προσπαθούν να κάνουν οι πραγματογνώμονες.

Ο Στάθης Σαμπαζιώτης, μηχανολόγος μηχανικός και αναλυτής τροχαίων, πραγματογνώμονας του Εθνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, σημείωσε πως από το βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από τη μοιραία σύγκρουση του βαν των οπαδών με το φορτηγό, μπορούν να εξαχθούν κάποια συμπεράσματα.

Ο κ. Σαμπαζιώτης στάθηκε ιδιαίτερα στο ότι ο οδηγός του βαν είχε τον χώρο και τον χρόνο να στρίψει δεξιά για να αποφύγει το μεγάλο όχημα, αλλά δεν το έκανε.

«Το βίντεο είναι ανεξήγητο, ανεξήγητη η προσπάθεια. Αφού πέρασε το ένα αυτοκίνητο, να προσπαθεί να περάσει και το μπροστά», σημείωσε ειδικότερα και τόνισε πως ο ίδιος θα στεκόταν σε αυτό το σημείο κατά την έρευνα.

«Μήπως είναι θέμα κούρασης, απειρίας; Ένας έμπειρος οδηγός δεν θα έκανε τέτοιο ελιγμό», συμπέρανε ο ειδικός και επανέλαβε πως «σίγουρα είναι θέμα εμπειρίας».

«Ένα σημείο που επιβαρύνει την όλη κατάσταση είναι η μεγάλη κυκλοφορία βαρέων οχημάτων», σημείωσε σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του, ενώ είπε πως «μπορεί και να μην είδε το αυτοκίνητο απέναντι».

«Ο οδηγός πάτησε φρένο λίγο πριν τη σύγκρουση»

Από την πλευρά του, ο πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων, Φίλιππος Μπρέζας, αναφερόμενος στο φρικτό τροχαίο, χαρακτήρισε «καρμανιόλα» τον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, κοντά στην Καρασέβες, λίγο πριν από τη Λούγκοζ. Κατά την εκτίμησή του, είπε πως, αν υπήρχε διαχωριστικό ανάμεσα στα δύο ρεύματα, τώρα δεν θα μιλούσαμε για ανθρώπινες απώλειες, αλλά μόνο για υλικές ζημιές.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε πως στο πρώτο καρέ του βίντεο τα πίσω φώτα του βαν είναι σβηστά. «Ένα κλάσμα του δευτερολέπτου αργότερα, ενεργοποιούνται τα φώτα τροχοπέδησης», που όπως είπε, κατά την εκτίμησή του ανήκουν στο βαν.

Η εκτίμηση αυτή, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν, ενισχύεται και από φωτογραφικό και βιντεοληπτικό υλικό στο διαδίκτυο, όπου διακρίνεται συνεχές ίχνος τροχοπέδησης, το οποίο αποδίδεται στο συγκεκριμένο όχημα.

Όπως τόνισε ο ίδιος, πρόκειται για παρατεταμένη τροχοπέδηση, η οποία φαίνεται να οδήγησε σε μπλοκάρισμα τροχών μέχρι τη στιγμή της σύγκρουσης με την νταλίκα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην πορεία του βαν προς τα αριστερά, αλλά και στην ενεργοποίηση αριστερού φλας, στοιχείο που χαρακτηρίστηκε αντιφατικό σε σχέση με την έντονη τροχοπέδη. Όπως ειπώθηκε, είναι δύσκολο να συνυπάρχει ταυτόχρονα ισχυρό φρενάρισμα πανικού και πρόθεση νέου ελιγμού. Ωστόσο, τονίστηκε ότι δεν αποκλείεται, υπό συνθήκες πανικού, ο οδηγός να ενεργοποίησε το φλας ακούσια, χωρίς πρόθεση κατεύθυνσης προς τον κίνδυνο.

Στην ανάλυση του κ. Μπρέζα, εντάχθηκε και ο ρόλος των αεροδυναμικών ρευμάτων κατά την προσπέραση βαρέων οχημάτων. Όπως επισημάνθηκε, η συμπεριφορά ενός οχήματος αλλάζει σημαντικά κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά την ολοκλήρωση μιας προσπέρασης νταλίκας.

Παράλληλα, έγινε αναφορά σε ισχυρούς ανέμους, τόσο έντονους ώστε να μην μπορούν να πετάξουν ελικόπτερα, στοιχείο που, σε συνδυασμό με το βρεγμένο οδόστρωμα και την τροχοπέδη πανικού, ενδέχεται να συνέβαλε στην απώλεια ελέγχου και στην είσοδο του οχήματος στο αντίθετο ρεύμα.

Εκτίμηση για την προσπέραση και τα κλάσματα δευτερολέπτου

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν, στο βίντεο διακρίνεται ότι ο οδηγός ολοκληρώνει την προσπέραση, επιχειρεί να επανέλθει και στη συνέχεια φαίνεται να ενεργοποιεί ξανά φλας, ενδεχομένως επιχειρώντας δεύτερη προσπέραση, χωρίς να αντιληφθεί την νταλίκα που ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Όπως υπογραμμίστηκε, σε δρόμο με όριο ταχύτητας 100 χιλιομέτρων την ώρα, δύο οχήματα που κινούνται αντίθετα πλησιάζουν με ταχύτητα περίπου 60 μέτρων το δευτερόλεπτο, γεγονός που καθιστά τα περιθώρια αντίδρασης εξαιρετικά περιορισμένα. Η νταλίκα που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα φέρεται να προσπάθησε να αποφύγει τη σύγκρουση, χωρίς ωστόσο να προλάβει, με τα γεγονότα να εξελίσσονται σε κλάσματα δευτερολέπτου.