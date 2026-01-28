«Μπλόκαρε το τιμόνι κατά την προσπέραση» είναι η μαρτυρία ενός τραυματία οπαδού του ΠΑΟΚ στο πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία, σύμφωνα με τον γιατρό Δημήτρη Κούκουλα, ο οποίος βρέθηκε από την πρώτη στιγμή κοντά στους τραυματίες.

Η σοβαρή μαρτυρία κάνει λόγο για πιθανό τεχνικό πρόβλημα στο όχημα που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο με τους επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Ένας από τους επιζώντες, που νοσηλεύεται σε καλύτερη κατάσταση, περιέγραψε ότι κατά τη διάρκεια προσπέρασης μπλόκαρε το τιμόνι, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο του βαν, όπως ανέφερε στην ΕΡΤ ο γιατρός. «Ο ασθενής που είναι καλύτερα από όλους, που είναι πιο ελαφριά, έχει κατάγματα στα κάτω άκρα, μου είπε ότι έγινε κάτι με το σύστημα του Lane Assistance, δηλαδή έγινε μια προσπέραση, μπλόκαρε το Lane Assistance και μπλόκαρε το τιμόνι και του έφυγε το αυτοκίνητο, έχασε τον έλεγχο. Κάτι έγινε με το Lane Assistance», είπε ο γιατρός.

«Κάτι τέτοιο έγινε. Ενεργοποιήθηκε το Lane Assistance και ο οδηγός δεν μπορούσε να επαναφέρει το αυτοκίνητο. Ο οδηγός δεν μπορούσε να επαναφέρει το τιμόνι. Ο συγκεκριμένος ασθενής έχει τις αισθήσεις του κανονικά, δεν είναι σε αγωγή. Ξέρει ακριβώς τι έγινε. Και το επαναλαμβάνει αυτό, ότι έγινε αυτό με το Lane Assistance», επεσήμανε στη συνέχεια.

Δείτε το βίντεο από το συγκλονιστικό τροχαίο:

Όσα είπε ο γιατρός:

Ο Δημήτρης Κούκουλας βρίσκεται σε νοσοκομείο σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων από το σημείο του δυστυχήματος. Όπως εξήγησε, εκεί έγινε η πρώτη εκτίμηση των τραυματιών και των θυμάτων, πριν ακολουθήσει η διακομιδή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τιμισοάρα, που αποτελεί νοσοκομείο αναφοράς.

Ο ίδιος μετέβη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο μόλις πληροφορήθηκε ότι στο τροχαίο εμπλέκονταν Έλληνες, προκειμένου να συνδράμει κυρίως στη μετάφραση και την επικοινωνία με τους τραυματίες και το ιατρικό προσωπικό.

Ο κ. Κούκουλας επιβεβαίωσε ότι δύο από τους τρεις τραυματίες είναι σε θέση να επικοινωνούν και νοσηλεύονται στις κλινικές που έχουν ήδη αναφερθεί από τις Αρχές. Όπως είπε, βρέθηκε στο νοσοκομείο και κατά την επίσκεψη της Ελληνίδας πρέσβειρας και του προξένου, ενώ στους θαλάμους εισήλθε και μικρή ομάδα οπαδών του ΠΑΟΚ για να δουν τους τραυματισμένους φίλους τους.

Ένας από τους τραυματίες φέρει κατάγματα στα κάτω άκρα, ωστόσο η γενική του κατάσταση χαρακτηρίζεται καλή.

Όπως ανέφερε ακόμα, από νωρίς το πρωί έχουν φτάσει στην Τιμισοάρα γονείς των θυμάτων, προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες ταυτοποίησης, νεκροψίας και νεκροτομής. Το σχετικό πρωτόκολλο έχει ήδη ενεργοποιηθεί, με τις διαδικασίες να πραγματοποιούνται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Ο ίδιος δήλωσε συγκλονισμένος, καθώς ήρθε σε επαφή με συγγενείς των θυμάτων, σημειώνοντας ότι οι οικογένειες βρίσκονται ήδη στη Ρουμανία από τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα.