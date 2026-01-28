Σε σοκ είναι η χώρα από τον τραγικό θάνατο των οπαδών του ΠΑΟΚ στο τροχαίο στη Ρουμανία το μεσημέρι της Τρίτης, ενώ ταξίδευαν για να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας τους στον αγώνα κόντρα στη Λιόν την Πέμπτη.

Από τους 10 οπαδούς του ΠΑΟΚ που επέβαιναν στο βαν, το οποίο είχε ξεκινήσει από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας και συγκρούστηκε με σφοδρότητα με φορτηγό κοντά στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, έχασαν τη ζωή τους επτά άτομα και τραυματίστηκαν τρεις. Εκ των τραυματιών, οι δύο έχουν τραυματιστεί ελαφρά, ενώ ο τρίτος είναι πολυτραυματίας αλλά έχει διαφύγει τον κίνδυνο.

Αύριο το πρωί, ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του Υπουργείου Υγείας πρόκειται να αναχωρήσει από την αεροπορική βάση της Ελευσίνας με προορισμό τη Ρουμανία.

Το αεροσκάφος θα πραγματοποιήσει την αεροδιακομιδή των τριών τραυματιών που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα. Οι τρεις τραυματίες θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.

Αναφορικά με τους νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ, η ταυτοποίησή τους έχει γίνει, όπως είπε σε συνέντευξή του ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, λέγοντας πως το μεγαλύτερο ηλικιακά θύμα έχει γεννηθεί το 1996. «Είναι μια πολύ δύσκολη και βαριά ημέρα για όλη την Ελλάδα μετά από αυτή την τραγωδία που έπληξε τη χώρα μας. Είμαστε όλοι συντετριμμένοι στο Υπουργείο Εξωτερικών, τα βαθιά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ», είπε αρχικά ο Γιάννης Λοβέρδος για το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, στο οποίο πέθαναν επτά Έλληνες οπαδοί του ΠΑΟΚ και τραυματίστηκαν άλλοι τρεις.

Ο Βασίλης Μολντοβάνοφ, ο Βασίλης Πάλο, ο Χρήστος Ζέπος, ο Γιώργος Κεσανίδης, ο Κώστας Μαρκόπουλος και ο Δημήτρης Μαρωνίτης είναι οι έξι από τους επτά οπαδούς του «Δικεφάλου του Βορρά» που έφυγαν από τη ζωή τόσο πρόωρα και άδικα. Όλοι τους κάτω από 30 ετών.

O Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος O Γιώργος Μαρονίτης Ο Βασίλης Μολτνοβάνοφ Ο Χρήστος Ζέσιος Ο Γιώργος Κεσανίδης Ο Βασίλης Πάλο

Τα ονόματα των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο φρικτό τροχαίο της Ρουμανίας, αλλά και αυτό του οπαδού που έφυγε από τη ζωή στο άκουσμα της είδησης, γράφτηκαν σε φανέλες της ομάδας και τοποθετήθηκαν στην μπουτίκ της.

Οι φανέλες που τοποθετήθηκαν είναι οκτώ. Οι επτά οπαδοί που σκοτώθηκαν στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία και ο 55χρονος φίλος του ΠΑΟΚ που έπαθε ανακοπή στο άκουσμα της είδησης. Δίπλα τους μία ακόμα φανέλα σε μαύρο χρώμα, η οποία αναγράφει «ΑΘΑΝΑΤΟΙ 27/1/2026», στη μνήμη όσων έχασαν τη ζωή τους για να βρεθούν στο πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας.

Τραγικές φιγούρες του δυστυχήματος οι συγγενείς των επτά θυμάτων, που δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι οι αγαπημένοι τους δεν θα επιστρέψουν σπίτι.

«Προσπαθούμε να μαζέψουμε τα κομμάτια μας. Δεν βγαίνουν λόγια από το στόμα μας. Μας ενημέρωσαν χθες από την πρεσβεία για τον αδερφό μου. Δεν έχουμε κανένα άλλο νέο, περιμένουμε από την ΠΑΕ», είπε η αδελφή του ενός από τα θύματα που επιβιβάστηκε στο βαν από τη δυτική Θεσσαλονίκη. «Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι και προσπαθούμε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο σε αυτές τις δύσκολες ώρες για την οικογένειά μας», τονίζει.

Συγκλονισμένος ο Πολωνός οδηγός της νταλίκας

Ο Πολωνός οδηγός της νταλίκας που συγκρούστηκε με το βαν, στο οποίο επέβαιναν οπαδοί του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, δήλωσε βαθιά συγκλονισμένος από το δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε επτά ανθρώπους.

«Οδηγώ φορτηγό εδώ και 34 χρόνια και ποτέ δεν έχω αντικρίσει κάτι ανάλογο. Έχω διανύσει πάνω από 1.000.000 χιλιόμετρα και είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι σε τέτοια κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας στη ρουμανική libertatea όσα συνέβησαν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα στον αυτοκινητόδρομο DN6, τον οποίο οι Ρουμάνοι αποκαλούν «δρόμο του θανάτου».

Σύμφωνα με τα ρουμανικά ΜΜΕ, το χθεσινό τροχαίο θεωρείται το πιο σοβαρό που έχει σημειωθεί στην κομητεία Τιμισοάρα τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια.

Ο οδηγός του βαν φέρεται να έκανε συνεχείς ελιγμούς, αναζητώντας την κατάλληλη στιγμή για προσπέραση, όπως περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν δύο οχήματα πίσω από το βαν με τους φίλους του ΠΑΟΚ.

Κατά τη διάρκεια της προσπέρασης, αντιλήφθηκε ότι δεν μπορούσε να την ολοκληρώσει, χτύπησε στο φορτηγό που βρισκόταν στη δεξιά λωρίδα επιχειρώντας να επανέλθει, και τη στιγμή της επαφής με το φορτηγό αυτό το βαν «πετάχτηκε» και προσέκρουσε στο κόκκινο φορτηγό, ανέφερε ο μάρτυρας, ο οποίος ήταν και αυτός που κάλεσε το 112, προσθέτοντας ότι μετά το δυστύχημα είδε έναν από τους επιζώντες να βγαίνει μόνος του από το όχημα.

Αυτόπτης: «Έκανε ελιγμούς ήταν αδύνατον να προσπεράσει»

Μάρτυρας της τραγωδίας λέει ότι ο Έλληνας οδηγός έκανε ελιγμούς “S” στο δρόμο. Ο νεαρός άνδρας που βρισκόταν δύο αυτοκίνητα πίσω από το μίνι λεωφορείο με Έλληνες υποστηρικτές, δήλωσε, επί τόπου, πώς αντιλήφθηκε τη στιγμή του ατυχήματος.

«Έκανε ελιγμούς S για να δει αν μπορούσε να προσπεράσει. Συνέχιζε να κοιτάζει. Κάποια στιγμή, προσπέρασε. Από εκεί που ήμουν εγώ, ήταν σαφές ότι δεν είχε καμία πιθανότητα (όχι – να προσπεράσει) ή τουλάχιστον ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο. Το κόκκινο φορτηγό ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση. Συνειδητοποίησε ενώ προσπερνούσε ότι δεν μπορούσε να ολοκληρώσει την προσπέραση και μπήκε στο φορτηγό στα δεξιά του, προσπαθώντας να μπει στη λωρίδα του. Τη στιγμή που μπήκε στο φορτηγό στα δεξιά του, εξοστρακίστηκε πάνω στο κόκκινο φορτηγό», είπε ο μάρτυρας, ο οποίος ήταν αυτός που κάλεσε το 112. Ο μάρτυρας είπε ότι μετά το δυστύχημα, είδε έναν από τους επιζώντες να βγαίνει από το αυτοκίνητο στα πόδια του.