Φίλοι του ΠΑΟΚ συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας για να τιμήσουν τη μνήμη των οπαδών της ομάδας που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Η συγκέντρωση ξεκίνησε από τα γραφεία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Φιλάθλων ΠΑΟΚ στη Μενάνδρου, όπου με σπρέι γράφτηκε η λέξη «Αθάνατοι» στην πρόσοψη του κτιρίου. Δίπλα στην είσοδο, οπαδοί του ΠΑΟΚ αλλά και του Πανιώνιου που ήρθαν να δείξουν τη στήριξή τους δημιούργησαν ένα προσωρινό μνημείο, άναψαν κεριά και άφησαν κασκόλ. Ακολούθησε πορεία προς την Ομόνοια, με τους συγκεντρωμένους να ανάβουν καπνογόνα και να φωνάζουν «αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε».

Στην κεφαλή της πορείας, οι φίλοι του ΠΑΟΚ κρατούσαν ένα πανό με τη λέξη «Αθάνατοι», το οποίο κρέμασαν τελικά στην Ομόνοια.