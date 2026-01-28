Με το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία με απολογισμό επτά νεκρούς φιλάθλους να έχει επισκιάσει τα πάντα, ο ΠΑΟΚ, όπως είπε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, θα πρέπει να βρει τη δύναμη για να αντιμετωπίσει την Πέμπτη (29/1) τη Λιόν στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Η UEFA δεν συζήτησε το ενδεχόμενο αναβολής του αγώνα και ο «δικέφαλος του βορρά» θα πρέπει να βρει τη δύναμη για να επικεντρωθεί στο αγωνιστικό κομμάτι, με τον Ρουμάνο προπονητή να λέει τα εξής στη συνέντευξη Τύπου…

Για το πώς διαχειρίζεται η ομάδα το πένθος που υπάρχει: «Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Υπάρχει τεράστια στενοχώρια από το γεγονός που καταβάλει την ομάδα, αλλά υπάρχει και η προσπάθεια για να αφήσουμε τα πάντα εκτός και να προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό και να παίξουμε και για αυτά τα παιδιά. Ο ΠΑΟΚ είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, μια μεγάλη οικογένεια και κάποιος που είναι εκτός δεν το καταλαβαίνει εύκολα. Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η οικογένεια του ΠΑΟΚ. Εμείς πρέπει να γεμίσουμε το μυαλό μας και να αγωνιστούμε και για αυτά τα παιδιά».

Για το πώς θα πρέπει να περιμένουμε τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι: «Υπό άλλες συνθήκες θα ερχόμασταν με χαρά και ενθουσιασμό για να απολαύσουμε το παιχνίδι. Τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Πιο περίπλοκα όμως είναι τα πράγματα για τις οικογένειες των παιδιών που έφυγαν. Δεν θέλω να μιλήσω πολύ για το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Έχουμε την αυτοπεποίθηση. Πρέπει αυτή τη τεράστια στενοχώρια να τη μετατρέψουμε σε δύναμη».