Λίγα λουλούδια άφησε αργά το βράδυ της Τετάρτης ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο γήπεδο της Τούμπας. Ο κ. Βαρθολομαίος αναφέρθηκε τόσο στους 7 φίλους του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία, όσο και στις 5 γυναίκες που άφησαν την τελευταία τους πνοή στο εργοστάσιο «Βιολάντα».

«Έρχομαι στον τόπο όπου τιμάται η μνήμη των θυμάτων αυτής της τραγωδίας. Έρχομαι στον τόπο στο στάδιο του ΠΑΟΚ, όπου τα παλικάρια του ΠΑΟΚ και όλοι οι οπαδοί έζησαν ιστορικές στιγμές χαράς και ενθουσιασμού, όταν η ομάδα τους νικούσε» δήλωσε εμφανώς συγκινημένος ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Μιλώντας για το ταξίδι δίχως επιστροφή για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας, κόντρα στη Λιόν, ο κ. Βαρθολομαίος δήλωσε: «Το όνειρό τους είχε μια τραγική κατάληξη στη Ρουμανία, εν ριπή οφθαλμού».