Με ανακοίνωσή τους οι σύνδεσμοι φίλων ΠΑΟΚ γνωστοποιούν πως το απόγευμα της Πέμπτης (29/1) θα είναι αεροδρόμιο «Μακεδονία» για να υποδεχθούν τις σορούς των επτά οπαδών που σκοτώθηκαν στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Ο «δικέφαλος του βορρά» έχει βυθιστεί στο πένθος μετά την τραγωδία στη Ρουμανία και την Πέμπτη (29/1) οι σοροί των θυμάτων θα μεταφερθούν στη Θεσσαλονίκη, με τους οργανωμένους οπαδούς να είναι εκεί.

Η σχετική ανακοίνωση των συνδέσμων φίλων ΠΑΟΚ αναφέρει τα εξής…

«Μην μπορώντας να πιστέψουμε ακόμα στο τραγικό δυστύχημα με την απώλεια των συνοπαδών μας και προσπαθώντας να μαζέψουμε τα κομμάτια μας ανακοινώνουμε σε όλο το οπαδικό και φίλαθλο κίνημα του ΠΑΟΚ καθώς επίσης και όλο τον απλό κόσμο ότι αύριο το απόγευμα αναμένουμε τον επαναπατρισμό των 7 αδερφών μας με αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας.

Δίνουμε ραντεβού λοιπόν στο αεροδρόμιο Μακεδονία στις …… (θα ανακοινωθεί αύριο πρωί) αποκλειστικά με μηχανάκια για να συνοδεύσουμε τις σωρούς των αδερφών μας έως το γήπεδο της Τούμπας. Για όσους δεν έχουν μηχανές το ραντεβού δίνεται έξω από το πέταλο της θύρας 4 στις …… (θα ανακοινωθεί αύριο πρωί) ώστε να τους υποδεχθούμε για τελευταία φορά. Καλό παράδεισο και στον όγδοο φίλο της ομάδας που έχασε τη ζωή του μαθαίνοντας τα τραγικά νέα. ΑΔΕΡΦΙΑ ΖΕΙΤΕ ΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙΤΕ».