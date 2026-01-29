Βαρύ είναι σήμερα, Πέμπτη 29/1 το κλίμα στη Θεσσαλονίκη καθώς θα φτάσουν στην πόλη με C-130 οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας,

Την ίδια στιγμή, ο 20χρονος πολυτραυματίας υπεβλήθη σε επείγουσα επέμβαση στο κεφάλι λόγω οιδήματος και θα παραμείνει για νοσηλεία στη Ρουμανία.

Στην Ελλάδα αναμένεται να επιστρέφει για νοσηλεία και ο ένας εκ των τριών τραυματιών.

Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία για τη ζωή του, ωστόσο κρίθηκε σκόπιμο να μεταφερθεί στην Ελλάδα ενώ εξιτήριο πήρε ο έτερος τραυματίας, καθώς δεν είχε σοβαρά τραύματα και θα επιστρέψει στη χώρα μας.

Παράλληλα, 250 οπαδοί του ΠΑΟΚ από τις αποστολές που επιστρέφουν από τη Γαλλία μετά την απόφαση να μην παρευρεθούν στο παιχνίδι της Πέμπτης στη Λυών, πέρασαν χθες από το σημείο του δυστυχήματος.

Αμέσως μετά επισκέφθηκαν το νοσοκομείο που νοσηλεύονται οι τρεις οπαδοί και αντιπροσωπεία τους από τέσσερα άτομα συναντήθηκαν με τη διεύθυνση του Νοσοκομείου και ενημερώθηκαν για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Με ανάρτησή του το βράδυ της Τετάρτης ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ενημέρωσε για την κατάσταση των τριών τραυματιών, δηλώνοντας ότι ελληνικές και ρουμανικές αρχές είναι σε στενή επαφή για την καλύτερη δυνατή φροντίδα τους.

«Εμείς με το ΕΚΑΒ ήμασταν και είμαστε έτοιμοι να πάμε αύριο να παραλάβουμε και τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ από το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία. Εν τούτοις πριν λίγο οι Ρουμάνοι ιατροί, σε νέα μαγνητική που διενήργησαν, διεπίστωσαν κάποια επιπλοκή και αποφάσισαν να τον χειρουργήσουν άμεσα. Έτσι εμείς αύριο θα παραλάβουμε κανονικά τους δύο και θα περιμένουμε την εξέλιξη της υγείας του τρίτου για να τον φέρουμε πίσω στην Πατρίδα μας. Το Υπουργείο Υγείας και εγώ προσωπικά είμαστε συνεχώς σε επαφή με τις Ρουμανικές Αρχές για τις λεπτομέρειες» επεσήμανε.

Κακή η κατάσταση του οδικού δικτύου στο σημείο που έγινε το δυστύχημα

Σύμφωνα με αυτοψία του MEGA βρέθηκαν στο σημείο της τραγωδίας πρόκειται για ένα δύσκολο δρόμο, με στενές λωρίδες, στις οποίες διέρχονται βαρέα οχήματα.

Η κατάσταση του οδικού δικτύου είναι κακή, με τρύπες και λακκούβες, ενώ πολλοί κάτοικοι της περιοχής το χαρακτηρίζουν ως «ο δρόμος του θανάτου», καθώς σημειώνονται πολλά τροχαία στο σημείο.

Πορεία μνήμης οπαδών του ΠΑΟΚ στην Ομόνοια – Κρέμασαν πανό «Αθάνατοι» για τους νεκρούς του τραγικού τροχαίου

Φίλοι του ΠΑΟΚ συγκεντρώθηκαν την Τετάρτη 28/1στο κέντρο της Αθήνας για να τιμήσουν τη μνήμη των οπαδών της ομάδας που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Η συγκέντρωση ξεκίνησε από τα γραφεία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Φιλάθλων ΠΑΟΚ στη Μενάνδρου, όπου με σπρέι γράφτηκε η λέξη «Αθάνατοι» στην πρόσοψη του κτιρίου. Δίπλα στην είσοδο, οπαδοί του ΠΑΟΚ αλλά και του Πανιώνιου που ήρθαν να δείξουν τη στήριξή τους δημιούργησαν ένα προσωρινό μνημείο, άναψαν κεριά και άφησαν κασκόλ. Ακολούθησε πορεία προς την Ομόνοια, με τους συγκεντρωμένους να ανάβουν καπνογόνα και να φωνάζουν «αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε».