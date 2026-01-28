Σε χειρουργείο υποβάλλεται αυτή την ώρα ο ένας εκ των τριών τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ, που επέζησαν από το τροχαίο στο οποίο έχασαν τη ζωή τους επτά άτομα στη Ρουμανία.

Ο προγραμματισμός έλεγε νωρίτερα, ότι οι τρεις τραυματίες, οι δύο ελεφρά και ο ένας πολυτραυματίας, θα διακομίζονταν με αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.

Υπό το φως των νέων εξελίξεων οι δύο τραυματίες θα διακομισθούν στην Ελλάδα, ενώ οι γιατροί δεν είναι δυνατόν να δώσουν εξιτήριο στον πολυτραυματία που χειρουργείται στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα.

Την ίδια ώρα, έγινε γνωστό ότι με πτήση της Πολεμικής Αεροπορίας θα μεταφερθούν την Πέμπτη οι σοροί των επτά νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ στην Ελλάδα.