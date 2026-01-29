Βγαίνουν από το νοσοκομείο στην Τιμισοάρα και μεταφέρονται στην Ελλάδα οι δύο από τους τρεις τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ στο τροχαίο σοκ στη Ρουμανία. Στις εικόνες που κατέγραψε ο ΣΚΑΪ φαίνεται η έξοδος από το νοσοκομείο του 20χρονου Κώστα, ο οποίος έχει τραυματιστεί στο κεφάλι. Ο δεύτερος τραυματίας που έρχεται στην Ελλάδα είναι ο 28χρονος Μάριος.

Ένας επίσης 20χρονος (Κώστας), ο οποίος εγχειρίστηκε χθες, δεν πετά σήμερα για τη Θεσσαλονίκη.

«Έχει χτυπήσει στο κεφάλι. Είναι σοκαρισμένος, όπως είμαστε και όλοι. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Οδεύουμε προς το καλύτερο. Να ευχηθούμε συλλυπητήρια στις υπόλοιπες οικογένειες. Έχει ο Θεός», δήλωσε ο πατέρας του 20χρονου που βγήκε από το νοσοκομείο της Ρουμανίας και μεταφέρεται σήμερα στην Ελλάδα.

Το αεροπλάνο που θα επαναπατρίσει τους δύο από τους τρεις τραυματίες απογειώθηκε γύρω στις 09:00 το πρωί από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Η πτήση για τη Θεσσαλονίκη αναμένεται να διαρκέσει περίπου τρεις ώρες.

Οι δύο τραυματίες 28 και 20 ετών θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για εξετάσεις και νοσηλεία.

Σήμερα αναμένεται και η μεταφορά στην Ελλάδα των επτά σορών. Σημειώνεται πως, όπως ενημέρωσε ο σύνδεσμος φίλων ΠΑΟΚ, σήμερα οι οπαδοί του Δικεφάλου θα βρεθούν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για να υποδεχθούν τους επτά φίλους τους που χάθηκαν.

Τα σενάρια που εξετάζονται

Εντωμεταξύ, οι ειδικοί αναλύουν τα δευτερόλεπτα πριν από τη μοιραία πρόσκρουση του βαν με το φορτηγό από το βίντεο ντοκουμέντο για να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα για τα αίτια της τραγωδίας στη Ρουμανία.

Την εκδοχή πως κόλλησε το τιμόνι λόγω του Lane Assist μετέφερε Έλληνας γιατρός που έσπευσε στο νοσοκομείο στην Τιμισοάρα, επικαλούμενος μαρτυρία επιζώντα της τραγωδίας.

«Το τιμόνι δεν μπορεί να μπλοκάρισε για τον απλούστατο λόγο όταν βγάζουμε φλας το Lane Assistance απενεργοποιείται. Ως εκ τούτου, εφόσον είχε βγάλει φλας για να μπει δεξιά, εάν για κάποιο λόγο υπήρχε ένα τεχνικό λάθος, θα το δουν οι πραγματογνώμονες», τόνισε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης, Άρης Ζωγράφος, εκφράζοντας τη διαφωνία του γι’ αυτή την εκδοχή.

«Ακόμα και να μην ανάψω φλας όταν έχω ενεργοποιημένο αυτό το σύστημα, εάν κάνω απότομο ελιγμό θα ακούσω την ηχητική προειδοποίηση, θα προσπαθήσει αρχικά να με επαναφέρει στο ρεύμα πορείας μου, αλλά εν τέλει θα με αφήσει να αλλάξω», πρόσθεσε στην ΕΡΤ ο πραγματογνώμονας, Λουκάς Στεργίου.

Το δυστύχημα συνέβη σε έναν επικίνδυνο δρόμο με κακοτεχνίες, όπου έχουν σημειωθεί πολλά τροχαία. Η αιφνίδια αδιαθεσία αλλά και η απόσπαση προσοχής του οδηγού του βαν εξετάζονται επίσης ως πιθανά αίτια του πολύνεκρου τροχαίου.

Ο DN6 είναι ένας από τους κύριους εθνικούς δρόμους της Ρουμανίας και συνδέει το Βουκουρέστι με τη δυτική περιοχή Banat, συνεχίζοντας προς την Ουγγαρία και τη Σερβία. Διασχίζει σημαντικές πόλεις όπως Alexandria, Caracal, Craiova, Drobeta-Turnu Severin, Caransebeș, Lugoj και Timișoara. Παρά τη σημασία του ως κύριος διεθνής άξονας, ο DN6 έχει κερδίσει τη φήμη του «δρόμου του θανάτου» με αναφορές σε ρουμανικά μέσα για 320 ατυχήματα τον τελευταίο χρόνο.