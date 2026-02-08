Λίγη ώρα πριν την έναρξη του ντέρμπι με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για την 20η αγωνιστική της Stoiximan Super League, έγινε γνωστό ότι ο Σουαλιό Μεϊτέ δεν είναι στην αποστολή του ΠΑΟΚ.

Οι «ασπρόμαυροι» θέλουν τη νίκη στην έδρα των «κίτρινων» για να μη χάσουν έδαφος στη μάχη του τίτλου και ο Ραζβάν Λουτσέσκου ήξερε ότι δεν θα είχε στη διάθεσή του τους Κωνσταντέλια, Χατσίδη και Ιβανούσετς. Αυτό που δεν ήξερε αλλά το… έμαθε στη συνέχεια, ήταν ότι δεν θα είχε ούτε τον Μεϊτέ.

Ο έμπειρος Γάλλος αμυντικός χαφ ένιωσε ενοχλήσεις στο ισχίο και τελικά αποφασίστηκε να μείνει εκτός αποστολής για να προφυλαχθεί, με δεδομένο πως ακολουθούν πολύ σημαντικά παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, την Τετάρτη (11/2) ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στον δεύτερο ημιτελικό του κυπέλλου Ελλάδας, λίγα 24ωρα μετά θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα και αμέσως μετά θα αντιμετωπίσει τη Θέλτα στο πρώτο ματς για τα play off πρόκρισης στους «16» του Europa League.