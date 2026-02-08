Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία της η δασκάλα γιόγκα που κατηγορείται ότι παγίδευε με εμπρηστικούς μηχανισμούς αυτοκίνητα συγγενών και φίλων της σε Νεα Ευθραία, Μεταμόρφωση και Κηφισιά.

Στην απολογία της η 56χρονη γυναίκα αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στη συγκεκριμένη υπόθεση, αναφέροντας μάλιστα πως εδώ και χρόνια στοχοποιείται άδικα από τους δικούς της ανθρώπους.

Ανέφερε μάλιστα στην ανακρίτρια ότι το διάστημα πριν τη σύλληψή της δεν είχε σταθερή κατοικία και ότι διέμενε προσωρινά σε ξενοδοχεία σε διάφορες περιοχές της Αττικής, ενώ υποστήριξε ότι όταν έγιναν οι εμπρηστικές επιθέσεις σε βάρος των δικών της ανθρώπων, εκείνη βρισκόταν σε άλλες περιοχές της Αττικής.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε προσωπικές δυσκολίες, όπως το ότι έχει εδώ και χρόνια να μιλήσει με τον γιο της, ενώ ανέφερε ότι ζήτησε μάλιστα και η ίδια ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.

Πάντως, μετά την απολογία της δεν φαίνεται πως πείστηκε ούτε ο ανακριτής ούτε ο εισαγγελέας και οδηγήθηκε στις φυλακές.