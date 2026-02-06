Όλο και περισσότερα είναι τα στοιχεία που βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας αναφορικά με τη δασκάλα της γιόγκα που έβαζε βόμβες σε φίλους και συγγενείς. Η 56χρονη φαίνεται να μπαινόβγαινε συχνά στο ψυχιατρείο και να μην λάμβανε την αγωγή της.

Η εν λόγω γυναίκα ήξερε να φτιάχνει και να τοποθετεί τους εκρηκτικούς μηχανισμούς τουλάχιστον μία δεκαετία, από τότε δηλαδή που είχε κάνει την επίθεση στο αυτοκίνητο του ίδιου της του πατέρα.

Η 56χρονη μάλιστα έκανε αινιγματικές αναρτήσεις στο διαδίκτυο και, όπως μετέδωσε το πρωί της Παρασκευής 6/2 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA, στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική αρκετές φορές, παραμένοντας περίπου 20 μέρες και μετά βγαίνοντας έξω.

Λόγω του παρελθόντος της και της ψυχολογικής της κατάστασης κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία της στην ψυχιατρική κλινική του Κορυδαλλού, αφού αποφασίστηκε η προφυλάκισή της μετά τη σύλληψή της στις 31 Ιανουαρίου.

Οι τρεις επιθέσεις μέσα σε 12 μόλις ημέρες

Η γυναίκα πραγματοποίησε τρεις επιθέσεις μέσα σε 12 μέρες, με τελευταία αυτή στις 29 Ιανουαρίου στο αυτοκίνητο της γειτόνισσας. Μια παλιά γειτόνισσα, που εκτός από τα χρήματα που της ζητούσε, στο παρελθόν η 56χρονη είχε ζητήσει και να τη φιλοξενήσει. Όταν αυτή λοιπόν αρνήθηκε, δεν φαντάστηκε πως χρόνια αργότερα η 56χρονη το είχε κρατήσει στο μυαλό της αυτό και αποφάσισε να εκδικηθεί, βάζοντας γκαζάκια στο ΙΧ της.

Σύμφωνα με μαρτυρίες συγγενών της οι γονείς της 56χρονης της έδιναν σχεδόν έναν ολόκληρο μισθό για να ζήσει, ενώ είχε και δικό της διαμέρισμα και έκανε παράλληλα και τα μαθήματα γιόγκα.