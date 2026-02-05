Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται μία 56χρονη δασκάλα γιόγκα η οποία κατηγορείται ότι τοποθετούσε εκρηκτικούς μηχανισμούς σε οχήματα φίλων και συγγενών της που είχαν αρνηθεί να της δώσουν οικονομική βοήθεια.

Η εν λόγω γυναίκα κατηγορείται ότι έβαλε τους εκρηκτικούς μηχανισμούς σε τρία αυτοκίνητα σε Νέα Ερυθραία, Μεταμόρφωση και Κηφισιά.

Όπως διαπιστώθηκε από τις έρευνες της αστυνομίας, η 56χρονη είχε απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν για μια παρόμοια υπόθεση που είχε ως στόχο το αυτοκίνητο του πατέρα της.

Η έκρηξη στην Κηφισιά

Η πιο σοβαρή επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της 29ης Ιανουαρίου 2026, στην Κηφισιά, έξω από το σπίτι φίλης της κατηγορούμενης. Τότε ο εκρηκτικός μηχανισμός προκάλεσε ισχυρή έκρηξη, που είχε ως αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή του αυτοκινήτου.

Σε βίντεο μάλιστα το οποίο δημοσίευσε το Mega, φαίνεται ο ιδιοκτήτης του οχήματος να προσπαθεί να σβήσει τη φωτιά, λίγο πριν σημειωθεί εκκωφαντική έκρηξη.

Από την έκρηξη, ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά, υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» για νοσηλεία. Οι αστυνομικοί εντόπισαν στο σημείο υπολείμματα αυτοσχέδιου μηχανισμού, αποτελούμενου από γκαζάκι, βενζίνη και στουπί, στοιχεία που ενίσχυσαν τη δικογραφία.