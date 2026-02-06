Για την 56χρονη μητέρα του και δασκάλα γιόγκα που έβαζε βόμβες σε φίλους και συγγενείς, μίλησε ο γιος της, λέγοντας ότι η ίδια «όντως έχει νοσηλευτεί, όντως έχει αφεθεί και υπάρχει μια αποτυχία από το κράτος που νομίζει ότι παρέχει τη φροντίδα που χρειάζεται, γι’ αυτό και φτάσαμε σε αυτό το σημείο».

Ο ίδιος μιλώντας το πρωί της Παρασκευής 6 Φεβρουαρίου στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» του Star, τόνισε: «Απέτυχε το κράτος να την προστατεύσει ως ασθενή και την αντιμετωπίζει ως παραβάτη».

«Δεν έπαιρνε την αγωγή της, δεν υπήρχε τρόπος να την πάρει την αγωγή της. Δεν τους κρατάνε στις ψυχιατρικές κλινικές. Τους κρατάνε από τρεις έως έξι μήνες μάξιμουμ και μετά τους μεταφέρουν στις κοινωνικές δομές, όπου από εκεί μπορείς να φύγεις ανά πάσα στιγμή», σημείωσε ο γιος της.

«Στενοχωριέμαι, την αγαπάω… απλά δεν μπορώ να τη βοηθήσω εγώ προσωπικά, γιατί είναι συστημικό το πρόβλημα. Μακάρι να είχα ένα μαγικό ραβδάκι και να τη βοηθούσα, αλλά θέλει υποδομές, γιατρούς και παρακολούθηση. Θα μπορούσε να μπει σε ένα ιδιωτικό ψυχιατρείο, αλλά είναι πάρα πολλά τα χρήματα, είναι 3.000-4.000 χιλιάρικα το μήνα. Δεν γίνεται να βρει κάποιος τόσα χρήματα το μήνα για να τα δίνει».

Στη συνέχεια, όπως ανέφερε ο ίδιος ζει δέκα χρόνια μόνιμα στο εξωτερικό, συμπληρώνοντας ότι μιλάει μαζί της κάποιες φορές μέσω μηνυμάτων «αλλά δεν είναι ένα άτομο που μπορείς να συναδιαλλαγείς». Η μητέρα του τού ζητούσε χρήματα συνεχώς, όπως και από όλη την οικογένεια, καθώς «ήταν εμμονική με αυτό, αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος που δεν έπαιρνε χρήματα, ο λόγος είναι ξεκάθαρα η ασθένειά της. Όταν δεν έπαιρνε χρήματα μας απειλούσε, αλλά όλα αυτά είναι συμπτώματα της διαταραχής… έχει και μανία καταδίωξης. Δεν είμαι ειδικός για να πω, περιμένω κι εγώ τώρα να δω τη γνωμάτευση που θα κάνουν στο ψυχιατρείο».

Τρεις εμπρηστικές επιθέσεις μέσα σε 12 μέρες

Για τρεις εμπρηστικές επιθέσεις σε διάστημα 12 ημερών σε συγγενείς και φίλους που δεν της δάνειζαν χρήματα κατηγορείται η 56χρονη. Η εν λόγω γυναίκα κατηγορείται ότι έβαλε τους εκρηκτικούς μηχανισμούς σε τρία αυτοκίνητα σε Νέα Ερυθραία, Μεταμόρφωση και Κηφισιά.

Η πιο σοβαρή επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της 29ης Ιανουαρίου, στην Κηφισιά, έξω από το σπίτι φίλης της κατηγορούμενης. Τότε ο εκρηκτικός μηχανισμός προκάλεσε ισχυρή έκρηξη, που είχε ως αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή του αυτοκινήτου.

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά, λίγο πριν σημειωθεί εκκωφαντική έκρηξη.

Από την έκρηξη, ο άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά, υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» για νοσηλεία. Οι αστυνομικοί εντόπισαν στο σημείο υπολείμματα αυτοσχέδιου μηχανισμού, αποτελούμενου από γκαζάκι, βενζίνη και στουπί, στοιχεία που ενίσχυσαν τη δικογραφία.

Όπως διαπιστώθηκε από τις έρευνες της αστυνομίας, η 56χρονη είχε απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για μια παρόμοια υπόθεση που είχε ως στόχο το αυτοκίνητο του πατέρα της.