Ο Στεφανός Τσιτσιπάς καθάρισε με 2-0 σετ τον Ροντρίγο Πατσέκο Μέντες και έδωσε στην Ελλάδα τη νίκη με 3-1 κόντρα στο Μεξικό για το Davis Cup.

Η Ελλάδα ήταν μπροστά με 2-1 και ήθελε ακόμη μία νίκη για να εξασφαλίσει την παρουσία της στα play off του World Group I. Μια νίκη που την έφερε, τελικά, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας.

Αντιμετωπίζοντας τον Μέντες, ο Τσιτσιπάς μπήκε φουριόζος στο ματς και πήρε με 6-1 το πρώτο σετ, με τα πράγματα να είναι πιο δύσκολα στο δεύτερο καθώς ο Μεξικανός έδωσε ό,τι είχε και δεν είχε.

Παρ’ όλα αυτά, ο Τσιτσιπάς με 7-5 έκανε το 2-0 και σφράγισε τη νίκη της Ελλάδας.

Τα σετ: 6-1, 7-5