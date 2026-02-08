Οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Στέφανος Σακελλαρίδης νίκησαν με 2-0 σετ τους Ροντρίγκο Πασέκο Μέντες και Άλαν Μαγκναντάν και έκαναν το 2-1 για την Ελλάδα κόντρα στο Μεξικό στο Davis Cup.

Το σκορ στην αναμέτρηση των δύο χωρών ήταν 1-1 μετά τους αγώνες του Σαββάτου (7/2) και μία μέρα μετά η Ελλάδα πήρε το προβάδισμα καθώς ήταν νικήτρια στο διπλό.

Οι Τσιτσιπάς και Σακελλαρίδης πήραν με 6-3 το πρώτο σετ και με 6-4 το δεύτερο στην αναμέτρησή τους με Μέντες και Μαγκναντάν, κάνοντας έτσι το 2-1. Η Ελλάδα, επομένως, θέλει ακόμη μία νίκη για να πάρει την πρόκριση.

Αυτή μπορεί να έρθει στην αναμέτρηση του Τσιτσιπά με τον Μέντες, αν όμως γίνει το 2-2 εκεί, όλα θα κριθούν στον αγώνα του Σακελλαρίδη με τον Μαγκναντάν.

Τα σετ: 6-3, 6-4