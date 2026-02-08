Σαρωτική νίκη του μετριοπαθούς σοσιαλιστή υποψηφίου στις προεδρικές της Πορτογαλίας. Με καταμετρημένο το 95% των ψήφων, ο σοσιαλιστής υποψήφιος Ζοζέ Σεγκούρο κερδίζει το 66% των ψήφων στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν σήμερα στην Πορτογαλία.

Ο ακροδεξιός αντίπαλός του, Αντρέ Βεντούρα, φέρεται να κερδίζει 34%.

Την ίδια εικόνα μετέδιδαν και δύο exit poll.

Στον πρώτο γύρο των εκλογών πριν από τρεις εβδομάδες, ο Σεγκούρο έλαβε τις περισσότερες ψήφους με ποσοστό 31%, αλλά απείχε από την απόλυτη πλειοψηφία που χρειάζεται για να κερδίσει.

Ο πρόεδρος της χώρας έχει διευρυμένες εξουσίες, όπως το δικαίωμα να ασκήσει βέτο σε κάποιο νομοσχέδιο, να διαλύσει το Κοινοβούλιο και να προκηρύξει πρόωρες εκλογές.

Θα αναλάβει καθήκοντα στις 9 Μαρτίου, διαδεχόμενος τον Ρεμπέλο ντε Σόουζα, που βρίσκεται στην προεδρία της χώρας από το 2016.