Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για το ταξίδι του πρωθυπουργού στην Άγκυρα στις 11 Φεβρουαρίου, όπου θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Και τα δύο επιτελεία προετοιμάζονται για ακόμα ένα τετ α τετ ανάμεσα στους δύο ηγέτες, το οποίο πήρε καιρό να προγραμματιστεί λόγω αστάθμητων παραγόντων και με τον διεθνή περίγυρο να ανατρέπει προγράμματα.

Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Φεβρουάριος είναι ένας μήνας με πολλές διεθνείς υποχρεώσεις, καθώς εκτός από το ταξίδι στην Τουρκία, στις 12 Φεβρουαρίου θα συμμετέχει στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κάστρο Άλντεν Μπίσεν στο Βέλγιο (informal EU leaders’ retreat) και την επομένη, στις 13 Φεβρουαρίου, σε ένα από τα σημαντικότερα ετήσια συνέδρια για την ασφάλεια διεθνώς, το Munich Security Conference στο Μόναχο. Επίσης, στις 19 Φεβρουαρίου θα μεταβεί στο Νέο Δελχί για να μιλήσει σε μεγάλο διεθνές συνέδριο για την επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης, με τον τίτλο «AI Impact Summit», παρουσία και του πρωθυπουργού της χώρας, Ναρέντρα Μόντι.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός πρέπει να απαντήσει και στην πρόσκληση για συμμετοχή στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης, για την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου για την ανοικοδόμηση της Γάζας, την οποία του απέστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ έχει παραληφθεί και αξιολογείται.

Η συνταγματική μεταρρύθμιση και οι συναινέσεις

Ο πρωθυπουργός για ακόμα μία φορά χθες πρόταξε την ανάγκη συναινέσεων σε δύο μεγάλα θέματα: τη Συνταγματική Αναθεώρηση και το Εθνικό Απολυτήριο.

Τα βασικά πεδία της κυβερνητικής πρότασης περιλαμβάνουν τη συνταγματική κατοχύρωση της δημοσιονομικής σταθερότητας, τις αλλαγές στον νόμο περί ευθύνης υπουργών, το άρθρο 16 για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, την αξιολόγηση στο Δημόσιο, αλλά και τη συζήτηση για την ενδεχόμενη άρση της νομιμότητας. «Αυτό το εγχείρημα μας υπερβαίνει όλους και μας χρειάζεται όλους. Το Σύνταγμα της χώρας είναι το κοινωνικό συμβόλαιο που ορίζει τις συντεταγμένες της κοινής μας ζωής και θέτει τον πήχη τόσο των φιλοδοξιών μας όσο και των απαιτήσεών μας από τη Δημοκρατία και τους θεσμούς της», ανέφερε μεταξύ άλλων χθες στην ανάρτησή του, εκφράζοντας το προσωπικό του όραμα που είναι η χώρα να γιορτάσει το 2030 τα 200 χρόνια από τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους έχοντας –όπως τονίζει– αντιμετωπίσει, και μέσα από την αναθεώρηση του Καταστατικού Χάρτη, παθογένειες δεκαετιών.

Όσο για το Εθνικό Απολυτήριο, υπενθύμισε ότι μέσα στον Φεβρουάριο ανοίγει ο διάλογος, τονίζοντας παράλληλα ότι η Παιδεία πρέπει να βρίσκεται εκτός ιδεολογικών στεγανών και εκλογικών κύκλων.

Περιγράφοντας το όραμά του, τόνισε ότι το Λύκειο πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη εκπαιδευτική αξία και αυτοτέλεια, να μη λειτουργεί μόνο ως ένας μηχανισμός προετοιμασίας για τις εξετάσεις, αλλά ως ένας χώρος ουσιαστικής μάθησης, που εξοπλίζει τα παιδιά με γνώσεις και δεξιότητες χρήσιμες για το επόμενο βήμα τους, όποιο κι αν είναι αυτό.

Βάζοντας το πλαίσιο του διαλόγου, υπογράμμισε ότι η συζήτηση θα είναι στραμμένη στο μέλλον του Λυκείου, δηλαδή, σε ένα σχολείο που δεν περιορίζεται στην εισαγωγή στο πανεπιστήμιο, αλλά δίνει στα παιδιά εφόδια για τη ζωή και την εργασία στη νέα εποχή.

