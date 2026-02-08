Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελλάδα έχει λάβει και αξιολογεί πρόσκληση να συμμετάσχει σε συνεδρίαση του Συμβουλίου της Ειρήνης (Board of Peace) που αφορά την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου για την ανοικοδόμηση στη Γάζα εντός του Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον.

Όπως επισημαίνεται, η ελληνική πλευρά αναμένεται να απαντήσει στην πρόσκληση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στις επόμενες ημέρες, με τις σχετικές αποφάσεις να βρίσκονται υπό εξέταση.

Υπενθυμίζεται ότι Αθήνα και Ουάσιγκτον διατηρούν τα τελευταία χρόνια στενή συνεργασία σε μια σειρά από στρατηγικά έργα και πρωτοβουλίες, όπως ο Κάθετος Διάδρομος και η αναβάθμιση του ναυπηγείου της Ελευσίνας. Παράλληλα, η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, κατά την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ, είχε αναφέρει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος σχεδιάζει να επισκεφθεί την Ελλάδα.

Την ίδια στιγμή, πληροφορίες αναφέρουν πως πρόσκληση απέστειλε ο πρόεδρος Τραμπ και προς τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, όπως μεταδίδει το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Κυβερνητικές πηγές στη Λευκωσία επιβεβαίωσαν ότι έχει παραληφθεί σχετική επιστολή από τον Λευκό Οίκο, με την οποία καλείται η Κύπρος να συμμετάσχει στα 25 ιδρυτικά κράτη του Συμβουλίου.