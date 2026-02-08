Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (5/2) έως τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Κυριακή (8/2), ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό βεβαιώθηκαν συνολικά 4.033 παραβάσεις.

Ειδικότερα:

19 για παραβίαση σηματοδοτών,

300 για υπερβολική ταχύτητα,

14 για οδήγηση στη Λ.Ε.Α.,

251 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,

212 για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

82 για χρήση κινητού τηλεφώνου κ.α.,

Αφαιρέθηκαν:

204 άδειες κυκλοφορίας,

649 άδειες ικανότητας οδήγησης,

187 πινακίδες κυκλοφορίας,

ενώ ακινητοποιήθηκαν 237 οχήματα.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν 33.499 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 212 παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ συνελήφθησαν έξι οδηγοί με ένδειξη άνω των 0,60 mg/l.