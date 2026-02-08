Σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία με πρωταγωνιστή έναν 17χρονο διαδραματίστηκαν στον Άγιο Δημήτριο.

Περιπολικό με αναμμένο φάρο καταδιώκει ένα ασημί αυτοκίνητο, το οποίο έχει αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα στον Άγιο Δημήτριο.

Το βίντεο ντοκουμέντο που έχει εξασφαλίσει το MEGA κόβει την ανάσα. Ο οδηγός του οχήματος, ο οποίος οδηγεί χωρίς να έχει δίπλωμα, χάνει τον έλεγχο σε μία απότομη στροφή και αφού παρασέρνει 2 σταθμευμένες μηχανές εισβάλει μέσα σε κατάμεστη επιχείρηση. Ακολουθεί πανικός.

Αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν μέσα στο κατάστημα περιγράφει στο MEGA τις σκηνές τρόμου που έζησαν.

«Ακούω ένα μπαμ και πάω και βλέπω ένα αμάξι να μπαίνει μέσα στο net και να παίρνει και μια μηχανή και έσπασε και το τζάμι. Και ο συνοδηγός ξαφνικά έτρεχε».

Η καταδίωξη δεν σταμάτησε εκεί. Οι νεαροί που επέβαιναν στο διαλυμένο όχημα βγήκαν και άρχισαν να τρέχουν στα στενά της περιοχής στην προσπάθεια τους να μη συλληφθούν με τους αστυνομικούς να τους καταδιώκουν.

Το χρονικό της καταδίωξης

Όλα ξεκίνησαν στις 9:30 βράδυ Σαββάτου στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης και Πριάμου, όταν αστυνομικοί έκαναν σήμα για έλεγχο στον οδηγό του ασημί αυτοκινήτου καθώς διαπίστωσαν πως το συγκεκριμένο όχημα είχε κλαπεί 3 ημέρες πριν από την ίδια περιοχή.

Ο οδηγός ωστόσο αντί να σταματήσει, επιτάχυνε και ακολούθησε καταδίωξη στα στενά της περιοχής.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον οδηγό του κλεμμένου αυτοκινήτου και να του περάσουν χειροπέδες.

Σύμφωνα με τις Αρχές, πρόκειται για έναν 17χρονο σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων και επικίνδυνη οδήγηση ενώ σε εξέλιξη είναι η έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του συνοδηγού.