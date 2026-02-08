Σκηνές από άγρια κινηματογραφική καταδίωξη σημειώθηκαν στον Άγιο Δημήτριο το βράδυ του Σαββάτου 7/2. Δύο νεαροί με κλεμμένο αυτοκίνητο έχασαν τον έλεγχο και έπεσαν σε τζαμαρία ίντερνετ καφέ, γεμάτο κόσμο.

Το περιστατικό έγινε μετά από καταδίωξη της ΕΛ.ΑΣ. και το κλεμμένο όχημα προσέκρουσε στην πρόσοψη ίντερνετ καφέ στη συμβολή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Πριάμου.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 22:30, όταν αστυνομικοί εντόπισαν Ι.Χ. όχημα με δύο επιβαίνοντες, για το οποίο είχε προηγουμένως δηλωθεί κλοπή.

Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στο σήμα για έλεγχο, ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα και, χάνοντας τον έλεγχο, παρέσυρε δύο μοτοσικλέτες πριν καταλήξει στην πρόσοψη του καταστήματος.

Στη συνέχεια ακολούθησε πεζή καταδίωξη των δύο επιβαινόντων, με τον οδηγό να συλλαμβάνεται λίγο αργότερα και να διαπιστώνεται ότι είναι ανήλικος, γεννημένος το 2009.

Ο συνοδηγός διέφυγε και αναζητείται από τις αρχές.