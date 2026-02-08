Αποφυλακίστηκε σήμερα Κυριακή (08/02) και ζήτησε να αρχίσει συζήτηση για «το παρόν» και «το μέλλον» της χώρας, ο Χουάν Πάμπλο Γκουανίπα, ηγέτης της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας προσκείμενος στη νομπελίστρια της ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Η απελευθέρωση του πρώην αντιπροέδρου του κοινοβουλίου πραγματοποιήθηκε ένα μήνα μετά την ανακοίνωση μιας διαδικασίας αποφυλακίσεων από την προσωρινή προεδρία της χώρας. Ένας ιστορικής σημασίας νόμος περί γενικής αμνηστίας πρόκειται να ψηφιστεί την Τρίτη.

«Βγαίνουμε ελεύθεροι έπειτα από ενάμιση χρόνο», δήλωσε ο 61χρονος Γκουανίπα μέσω του X. Σε βίντεο φαίνεται να δείχνει τη διαταγή αποφυλάκισής του. «Κρυμμένος επί δέκα μήνες, κρατούμενος εδώ επί σχεδόν εννέα μήνες» στο Καράκας, πρόσθεσε ο Γκουανίπα.

«Υπάρχουν πολλά να πούμε για το παρόν και το μέλλον της Βενεζουέλας, πάντα βάζοντας σε πρώτο πλάνο την αλήθεια», δήλωσε ακόμα.

Λίγο νωρίτερα, ο γιος του, ο Ραμόν, είχε ανακοινώσει την αποφυλάκισή του μέσω του X. «Έπειτα από περισσότερο από οκτώ μήνες άδικης φυλάκισης και πάνω από ενάμιση χρόνο χωρισμού, όλη η οικογένεια θα μπορέσουμε σύντομα να αγκαλιαστούμε και πάλι», έγραψε.

Ο Χουάν Πάμπλο Γκουανίπα ήταν στην παρανομία επί μήνες, καθώς η τελευταία δημόσια εμφάνισή του χρονολογείται από τις 9 Ιανουαρίου 2025, όταν είχε συνοδεύσει την Ματσάδο σε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της υποψηφιότητας του Νικολάς Μαδούρο για μια τρίτη διαδοχική θητεία.

Συνελήφθη το Μάιο 2025 με κατηγορίες για συνωμοσία, ενώ απαγγέλθηκαν επίσης σε βάρος του κατηγορίες για τρομοκρατία, ξέπλυμα χρημάτων και υποκίνηση βίας και μίσους.

Η οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Foro Penal έχει επιβεβαιώσει 383 απελευθερώσεις πολιτικών κρατουμένων στη Βενεζουέλα από τις 8 Ιανουαρίου που η κυβέρνηση ανακοίνωσε μια νέα σειρά αποφυλακίσεων.