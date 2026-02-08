Με ένα special επεισόδιο του “Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος” ήρθε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, το βράδυ της Κυριακής, μέσα από το πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Κατά τη ροή της εκπομπής, ωστόσο, ο παρουσιαστής έμελλε να λυγίσει συναισθηματικά όταν η διαγωνιζόμενη δέχθηκε από τον γιο της ένα γλυκό λόγο και του το ανταπέδωσε με ένα φιλί.

Τότε ήταν, λοιπόν, στο νέο επεισόδιο του “Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος” στον ΑΝΤ1, που Γρηγόρης Αρναούτογλου δεν έκρυψε τη συγκίνηση του δηλώνοντας αρχικά με τρυφερότητα τα εξής.

“Τώρα, όσοι μας βλέπετε, δώστε ένα φιλί στις μανάδες σας και όσες μανάδες είναι μακριά, πάρτε τις τηλέφωνο. Επίσης, όσες μανάδες σας πάρουν τηλέφωνο σε λίγο, σηκώστε το γιατί είναι και αυτό το γνωστό… “ωχ, τώρα, ρε μάνα με πήρες στη δουλειά, δεν προλαβαίνω, θα σε πάρω σε λίγο”. Λοιπόν, επειδή δεν ξέρουμε πότε είναι αυτό το σε λίγο, πάρτε τώρα ένα τηλέφωνο και πείτε “σ’ αγαπώ μάνα”. Πείτε το και δώστε ένα φιλί γρήγορα”.

“Γιατί κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει μεθαύριο. Αυτό σας το λέω με πολλή σιγουριά αυτή την εποχή. Κάντε το γιατί όλα τα πράγματα αλλάζουν λίγο παράξενα και έτσι ξαφνικά δεν προλαβαίνεις. Εκεί που νόμιζες ότι έχεις χρόνο, δεν έχεις τίποτα”.

“Αφιερωμένο σε όλες τις μαμάδες αυτό το επεισόδιο σήμερα” υπογράμμισε, εν συνεχεία, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με την παίκτρια του παιχνιδιού να συγκινείται και να παρασύρεται και εκείνος στη συγκίνηση, το βράδυ της Κυριακής, στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.