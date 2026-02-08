Πανέτοιμη να εκπροσωπήσει την Κύπρο στην Eurovision 2026 μοιάζει η Αντιγόνη μιας και, το βράδυ της Κυριακής, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ολοκληρωμένο το κομμάτι που θα ερμηνεύσει προσεχώς.

Ο λόγος για το “Jalla” το οποίο και φέρει την υπογραφή τόσο της ίδιας την Antigoni Buxton όσο και των Connor Mullally Knight, Trey Qua, Claydee Lupa και Paris Kalpos.

Η Antigoni Buxton γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Λονδίνο. Είναι Ελληνοκύπρια, 29 ετών και μιλάει πολύ καλά τα ελληνικά, αφού ήταν η πρώτη της γλώσσα.

Συμμετείχε στο βρετανικό ριάλιτι, Love Island, και προκάλεσε μεγάλη αίσθηση με την παρουσία της εκεί. Μάλιστα, οι followers της εκτοξεύθηκαν από τις 30.000 στις 700.000 καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής της εκεί.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή δεν είναι η πρώτη προσπάθεια της Antigoni να βρεθεί στη σκηνή της Eurovision, αφού είχε καταθέσει πρόταση για τον ελληνικό τελικό το 2023 αλλά και το 2025. Μάλιστα, νωρίτερα μέσα στο 2025, είχε εκδηλώσει δημόσια την επιθυμία της να εκπροσωπήσει την Κύπρο στον διαγωνισμό.