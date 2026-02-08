Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 0-1 από τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη και έπεσε στη 2η θέση, στο -2 από την ΑΕΚ, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να στέκεται στην καλή αμυντική λειτουργία του αντιπάλου, με συνέπεια η ομάδα του να μην μπορεί να απειλήσει.

Οι «ερυθρόλευκοι» ανέβηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας πριν λίγες μέρες με τη νίκη τους στην Τρίπολη, τώρα όμως έπεσαν ξανά στη 2η, με τον Ισπανό προπονητή να προσπαθεί να εξηγήσει την ήττα από τους «πράσινους», στις πρώτες του δηλώσεις αμέσως μετά τη λήξη.

«Ξεκινήσαμε πολύ καλά. Τα πρώτα λεπτά ήμασταν αρκετά δυνατοί. Στο 7ο λεπτό ήρθε το γκολ από ένα δικό μας λάθος, μια λάθος πάσα, η μπάλα πέρασε οριακά στο τέρμα. Από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός κλείστηκε αρκετά, δεν μπορούσαμε να τους απειλήσουμε. Στο δεύτερο μέρος όσο και να προσπαθήσαμε ο Παναθηναϊκός έκανε καλή αμυντική δουλειά, δεν επέτρεψε να τον απειλήσουμε. Τον ενδιέφερε περισσότερο η άμυνά του παρά να βάλει ένα δεύτερο γκολ», είπε αρχικά ο Μεντιλίμπαρ και στη συνέχεια αναφέρθηκε στη μάχη του τίτλου με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ.

«Είναι μικρή η βαθμολογική διαφορά των ομάδων που διεκδικούν το πρωτάθλημα, είτε είναι υπέρ είτε είναι κατά. Και οι τρεις έχουμε περάσει από την πρώτη θέση, και οι τρεις έχουμε χάσει την πρώτη θέση. Έτσι θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος».