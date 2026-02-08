Με γκολ του Ταμπόρδα στο 7ο λεπτό ο Παναθηναϊκός νίκησε με 1-0 τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη και τον έριξε στη 2η θέση και στο -2 από την ΑΕΚ, ενώ ο ίδιος ανανέωσε τις ελπίδες του για είσοδο στην 4άδα καθώς πλησίασε στο -6 τον Λεβαδειακό και έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο.

Οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν διάθεση να πάρουν από το ξεκίνημα του ντέρμπι την κατοχή της μπάλας, οι «πράσινοι» όμως ήταν αυτοί που πήραν το προβάδισμα. Και το έκαναν από νωρίς… Στο 7ο λεπτό ο Ταμπόρδα συνεργάστηκε με τον Τεττέη και με πλασέ εντός περιοχής νίκησε τον Τζολάκη για το 0-1, παγώνοντας το Καραϊσκάκη.

Η απάντηση θα μπορούσε να έρθει στο 11′ με την κεφαλιά του Ταρέμι μετά τη σέντρα του Ποντένσε από αριστερά αλλά η μπάλα έφυγε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι και από εκεί και πέρα το παιχνίδι ήταν… μονότονο: Οι γηπεδούχοι μπροστά, οι φιλοξενούμενοι πίσω.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε συνεχώς τη μπάλα στην κατοχή της και προσπαθούσε να βρει τον τρόπο για να απειλήσει και να φτάσει στην ισοφάριση αλλά δεν τον έβρισκε, με αυτή του Ράφα Μπενίτεθ, από την άλλη πλευρά, να αμύνεται σωστά και να βγαίνει στην αντεπίθεση στο 38′ με τον Τεττέη που διέσχισε όλο το γήπεδο αλλά στο τέλος τον πρόλαβε ο Ορτέγκα.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο Μεντιλίμπαρ έβγαλε τον Κοστίνια και έβαλε τον Ζέλσον Μάρτινς, με την εικόνα του παιχνιδιού να μην αλλάζει: Οι γηπεδούχοι είχαν κατοχή μπάλας, οι φιλοξενούμενοι ήταν σε θέση άμυνας και οι καλές φάσεις έλειπαν. Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν εύκολα λάθη όταν έφταναν στην αντίπαλη περιοχή, ενώ οι «πράσινοι» έγιναν επικίνδυνοι στο 63′ με τον Αντίνο που βρήκε χώρο και έκανε ωραίο δυνατό σουτ αλλά ο Τζολάκης απέκρουσε.

Στο επόμενο λεπτό ο Μεντιλίμπαρ έβγαλε Ελ Κααμπί και Σιπιόνι για να βάλει Κλέιτον και Τσικίνιο, με το «τριφύλλι» να βρίσκει ξανά κενούς χώρους στην αντεπίθεση και να έχει ευκαιρία στο 67′, όταν ο Τεττέη έβγαλε τετ α τετ τον Αντίνο αλλά αυτός καθυστέρησε και τελικά η ευκαιρία χάθηκε.

Λίγα λεπτά μετά, στο 70′, άρχισε τις αλλαγές και ο Μπενίτεθ βγάζοντας Ταμπόρδα και Τεττέη για να βάλει Σφιντέρσκι και Ζαρουρί, με τον Πολωνό φορ να παίρνει αμέσως κίτρινη κάρτα για σπρώξιμο στον Μπιανκόν και τους «ερυθρόλευκους» να έχουν μεγάλη ευκαιρία στο 76′ με τον Ταρέμι να γυρίζει για τον Κλέιτον που έκανε το πλασέ και τον Ζέλσον να βρίσκεται στην πορεία της μπάλας και να της αλλάζει πορεία…

Ο Πορτογάλος θα μπορούσε να εξιλεωθεί στο 78′ καθώς ο Ποντένσε, μετά τη συνεργασία με τον Ταρέμι, τον έβγαλε φάτσα με την κενή εστία, αυτός όμως… κατάφερε να αστοχήσει χάνοντας τη μπάλα άουτ! Πραγματικά απίθανη ευκαιρία για το 1-1 και αμέσως μετά, στο 80′, είχαμε απίθανη ευκαιρία για το 0-2 από τον Παντελίδη μετά το γύρισμα του Ζαρουρί αλλά και αυτός έστειλε τη μπάλα άουτ προ κενής εστίας!

Οι Μεντιλίμπαρ και Μπενίτεθ συνέχισαν τις αλλαγές και στο τελευταίο 10λεπτο, ο Καλάμπρια αποχώρησε λόγω τραυματισμού και το 0-1 παρέμεινε ως το τέλος, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει μεγάλη νίκη και τον Ολυμπιακό να πέφτει από την κορυφή της βαθμολογίας.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια (46′ Ζέλσον Μάρτινς), Ρέτσος, Μπιανκόν (85′ Μουζακίτης), Ορτέγκα, Ροντινέι, Σιπιόνι (64′ Τσικίνιο), Έσε (85′ Γιαζίτσι), Ποντένσε, Ταρέμι, Ελ Κααμπί (64′ Κλέιτον).

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια (87′ Κώτσιρας), Ίνγκασον, Πάλμερ-Μπράουν, Γεντβάι, Κυριακόπουλος, Κοντούρης (87′ Βιλένα), Σιώπης, Ταμπόρδα (70′ Ζαρουρί), Αντίνο (77′ Παντελίδης), Τεττέη (70′ Σφιντέρσκι).