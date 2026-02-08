Οι οπαδοί του Ολυμπιακού τίμησαν τη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας της Θύρας 7, με τους παίκτες των «ερυθρόλευκων» αλλά και του Παναθηναϊκού να αφήνουν λουλούδια στη μνήμη τους.

Ήταν 8 Φεβρουαρίου 1981 όταν έλαβε χώρα η μεγαλύτερη τραγωδία που έχει συμβεί ποτέ σε ελληνικό γήπεδο. Ήταν η μέρα που 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και από τότε δεν τους έχει ξεχάσει κανείς, όπως αποδεικνύεται κάθε χρόνο.

Η ΠΑΕ είχε ετοιμάσει ένα συγκινητικό βίντεο που προβλήθηκε από τα μάτριξ του γηπέδου και από εκεί και πέρα οι οπαδοί του Ολυμπιακού έκαναν κορεό για τα 21 θύματα, με τους παίκτες και των δύο ομάδων να αφήνουν λουλούδια στη μνήμη τους.

Οι φίλοι των «ερυθρόλευκων», μάλιστα, χειροκρότησαν τους παίκτες των «πράσινων» για αυτή την κίνησή τους, με το κλίμα να είναι άκρως συγκινητικό.