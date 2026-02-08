Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη με 1-0 επί του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκη στο ντέρμπι της 20ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος και ο Ράφα Μπενίτεθ έμεινε απολύτως ικανοποιημένος από την ομάδα του.

Οι «πράσινοι» πήγαν στο Φάληρο με τις πιθανότητες να μην είναι με το μέρος τους, κατάφεραν όμως να σκοράρουν νωρίς με τον Ταμπόρδα και κράτησαν το αποτέλεσμα μέχρι το τέλος, με τον προπονητή τους να έχει κάθε λόγο για να είναι χαρούμενος, όπως φάνηκε και στις δηλώσεις του.

«Ξέραμε πως θα ήταν δύσκολο παιχνίδι και θα έπρεπε να ήμασταν συμπαγείς στην άμυνα, όπως και ήμασταν. Θα μπορούσαμε να ήμασταν ακόμα πιο επικίνδυνοι στις μεταβάσεις. Οι παίκτες προσπάθησαν από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό και τους αξίζουν συγχαρητήρια», είπε αρχικά ο Μπενίτεθ και συνέχισε.

«Η νίκη θα δώσει στους παίκτες πίστη και αυτοπεποίθηση στις ικανότητες τους. Για το πρωτάθλημα είναι τεράστια νίκη που θα μας δώσει ώθηση στη βαθμολογική μας κατάταξη. Δίνει ώθηση στον κόσμο και στο κλαμπ ενόψει του ημιτελικού του Κυπέλλου».