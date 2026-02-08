Το κυβερνών κόμμα της Ιαπωνίας, με ηγέτη την πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι, κέρδισε εύκολα στις πρόωρες εκλογές της Κυριακής.

Λίγο πριν από τις 17:00 (ώρα Ελλάδας, μεσάνυχτα Κυριακής στο Τόκιο), ο εθνικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας ανέφερε ότι το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LDP), μαζί με το συμμαχικό κόμμα Ishin, εξασφαλίζει πάνω από τα δύο τρίτα των εδρών στην Κάτω Βουλή, δηλαδή μέχρι και 328 από τις 465 έδρες.

Αυτή η αυξημένη πλειοψηφία δίνει στο LDP τη δυνατότητα να παρακάμπτει την Άνω Βουλή, στην οποία το κόμμα δεν έχει την πλειοψηφία.

Η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας αποφάσισε την προσφυγή στις κάλπες για την ανανέωση της εντολής, μόλις τέσσερις μήνες μετά την ανάληψη της ηγεσίας του LDP. Είχε δεσμευτεί μάλιστα να παραιτηθεί εάν το κόμμα της δεν κατάφερνε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία, κάνοντας τις πρόωρες εκλογές ένα μεγάλο ρίσκο.

Σημαντική βοήθεια προσέφερε η δημοτικότητα της ίδιας της Τακαΐτσι, καθώς τα ποσοστά αποδοχής της κυβέρνησής της είναι ακόμη πάνω από το 70%.

Πρόκειται για μια επιτυχία που έρχεται σε αντίθεση με τους δύο προκατόχους της, υπό τους οποίους το κόμμα έχασε την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία λόγω σκανδάλων διαφθοράς και αυξανόμενων δαπανών.

Το 2024, το LDP έχασε την πλειοψηφία και στις δύο Βουλές του Κοινοβουλίου, και η δεκαετής συμμαχία του με το κόμμα Komeito κατέρρευσε. Το Komeito ένωσε μάλιστα τις δυνάμεις του με το Συνταγματικό Δημοκρατικό Κόμμα της Ιαπωνίας για να σχηματίσει το μεγαλύτερο αντιπολιτευτικό μπλοκ στη Βουλή. Σε αυτό το πλαίσιο, η Τακαΐτσι και το LDP αντιμετώπισαν μια πιο ενωμένη αντιπολίτευση από ό,τι στο παρελθόν.

Συμμαχίες υπό την ηγεσία του LDP κυβερνούν την Ιαπωνία στο μεγαλύτερο μέρος της μεταπολεμικής ιστορίας της, υπενθυμίζει το BBC.

Οι εκλογές διεξήχθησαν μέσα σε κακοκαιρία, με αλλεπάλληλες ακυρώσεις σιδηροδρομικών και ακτοπλοϊκών δρομολογίων. Είναι σπάνια η διεξαγωγή εκλογών μέσα στον χειμώνα στην Ιαπωνία – η τελευταία φορά ήταν πριν από 36 χρόνια.

Τραμπ για Τακαΐτσι: Μια δυνατή και σοφή ηγέτης

Οι ΗΠΑ και ο Ντόναλντ Τραμπ προσωπικά έχουν στηρίξει τα μέγιστα την Τακαΐτσι, με τον Αμερικανό πρόεδρο μάλιστα να της πλέκει προ ημερών το εγκώμιο.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ μίλησε για μια «δυνατή και σοφή ηγέτιδα», που αγαπά τη χώρα της. «Η πρωθυπουργός Τακαΐτσι είναι κάποια που αξίζει ισχυρής αναγνώρισης για τη δουλειά που έχει κάνει μαζί με τη Συμμαχία της», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας πως είναι τιμή του να της παρέχει πλήρη στήριξη.

Την ανάρτηση αυτή μάλιστα μοιράστηκε η ίδια η Τακαΐτσι, δηλώνοντας την ευγνωμοσύνη της. «Οι δυνατότητες της Συμμαχίας μας (με τις ΗΠΑ) είναι ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ», έγραψε η Γιαπωνέζα πρωθυπουργός.