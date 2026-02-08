Ο Πανσερραϊκός ηττήθηκε με 0-4 από την ΑΕΚ για την 20η αγωνιστική του πρωταθλήματος και φωνάζει για οφσάιντ του Μάνταλου στη φάση που έκανε το 0-1 ο Βάργκα.

Το πρώτο ημίχρονο στις Σέρρες ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ, νωρίς στο δεύτερο όμως η Ένωση σκόραρε με τον Ούγγρο φορ, πήρε το προβάδισμα και στη συνέχεια πέτυχε άλλα τρία γκολ και επικράτησε με 0-4.

Στις τάξεις του Πανσερραϊκού, όμως, υπάρχει εκνευρισμός για τη διαιτησία καθώς θεωρούν πως ο Μάνταλος ήταν σε θέση οφσάιντ και επηρέαζε τη φάση, στο 0-1 του Βάργκα.

Η φάση ελέγχθηκε στο VAR αλλά το γκολ μέτρησε κανονικά, με τους ανθρώπους της ομάδας των Σερρών να μην κρύβουν τον εκνευρισμό τους, καθώς λίγο πριν το τέλος του αγώνα υπήρξε η εξής ανάρτηση στους λογαριασμούς του Πανσερραϊκού στα social media: «Το… ευ αγωνίζεσθαι φάνηκε».