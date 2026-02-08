Με τον Βάργκα να σκοράρει ξανά και μάλιστα δύο φορές, η ΑΕΚ νίκησε με 4-0 τον Πανσερραϊκό εκτός έδρας ανεβάζοντας ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο, επέστρεψε στα τρίποντα και περιμένει να τι θα κάνουν οι Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ.

Από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, όπως αναμενόταν, οι «κιτρινόμαυροι» πήραν την κατοχή της μπάλας, με τους γηπεδούχους να είναι κλεισμένοι στην άμυνά τους. Και δεν έφυγαν από εκεί μέχρι και το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, διάστημα στο οποίο κινδύνεψαν λιγότερο από ό,τι θα περίμενε κανείς.

Το γεγονός ότι η κατοχή μπάλας στο πρώτο ημίχρονο ήταν 81%-19% για την Ένωση, περιγράφει και την εικόνα του παιχνιδιού: Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είχε συνεχώς τη μπάλα και ήταν συνεχώς στην επίθεση, ψάχνοντας τον τρόπο για να ανοίξει την πολυπρόσωπη άμυνα των Σερραίων.

Ο «δικέφαλος αετός» προσπαθούσε αλλά δεν είχε κάποια μεγάλη φάση στο πρώτο ημίχρονο, με τον Νίκολιτς να ζητάει υπομονή και καθαρό μυαλό από τους παίκτες του, απέναντι σε μια ομάδα που ήταν συνεχώς σε θέση άμυνας και έβλεπε τον χρόνο να κυλάει υπέρ της.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο Νίκολιτς έβγαλε τον Πένραϊς για να βάλει τον Πήλιο, λίγα λεπτά μετά έβγαλε και τον Πινέδα για να βάλει τον Μάνταλο και τελικά στο 55′ ήρθε το γκολ… Ο Μαρίν εκτέλεσε το φάουλ, ο Βίντα δεν πρόλαβε να έρθει σε επαφή με τη μπάλα και τελικά ο Βάργκα με κεφαλιά την έστειλε στα δίχτυα για το 0-1.

Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν, πλέον, το προβάδισμα και στο 62′ θα μπορούσαν να βάλουν και δεύτερο γκολ και να κλειδώσουν τη νίκη, ο Τσομπανίδης όμως απέκρουσε το σουτ του Κοϊτά στην κίνηση. Στα επόμενα λεπτά ο ρυθμός του παιχνιδιού έπεσε, οι προπονητές συνέχισαν τις αλλαγές και στο 72′ η Ένωση είχε μεγάλη ευκαιρία για το 0-2 με τον Γκατσίνοβιτς που πάτησε περιοχή και δεν πάσαρε όταν έπρεπε στον Κοϊτά, ενώ το σουτ του Ζοάο Μάριο, στην εξέλιξη της φάσης, κόντραρε.

Όπως και να έχει, η ΑΕΚ πίεζε πλέον για το δεύτερο γκολ και το πέτυχε λίγο πριν το τέλος του ματς… Στο 88′, μετά την εξέταση του VAR, ο διαιτητής Τζήλος έδειξε το σημείο του πέναλτι για μαρκάρισμα του Φέλτες -ο οποίος αποβλήθηκε με 2η κίτρινη κάρτα- στον Κοϊτά και ο Μαρίν εκτέλεσε στο 89′ για το 0-2.

Σκορ που δεν ήταν το τελικό πάντως, καθώς στο 92′ ο Γκρούγιτς, ο οποίος μόλις είχε περάσει στο ματς ως αλλαγή, με κεφαλιά μετά την εκτέλεση κόρνερ έγραψε το 0-3 και αμέσως μετά, στο 95′, ήρθε και το 0-4 από το δεύτερο γκολ του Βάργκα, αυτή τη φορά με πλασέ προ κενής εστίας μετά την πάσα του Ζοάο Μάριο.

Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Τσομπανίδης, Γκελασβίλι (69′ Καρέλης), Φέλτες, Κάλινιρ, Λύρατζης, Τσαούσης, Ομεογκά, Δοϊρανλής (86′ Σοφιανός), Ριέρα (64′ Μπεν Σαλάμ), Μασκανάκης (64′ Μπιλέ), Τεσέιρα.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Πένραϊς (46′ Πήλιος), Πινέδα (54′ Πινέδα), Μάριν, Κοϊτά (91′ Γκρούγιτς), Ελίασον (70′ Ζοάο Μάριο), Ζίνι (70′ Γκατσίνοβιτς), Βάργκα.