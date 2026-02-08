Η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία, έχοντας ενισχυθεί σημαντικά με τα σύγχρονα μαχητικά Rafale, συνεχίζει να ενισχύει την διεθνή της παρουσία μέσα από συμμετοχές σε πολυεθνικές ασκήσεις και κοινές εκπαιδεύσεις. Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύει σταθερά το υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και την ισχυρή αποτρεπτική της δυνατότητα.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη συμμετοχή της σε μεγάλη πολυεθνική άσκηση «Spears of Victory 26», που διεξήχθη από τις 18 Ιανουαρίου (Κυριακή) έως τις 5 Φεβρουαρίου (Πέμπτη) 2026, στην περιοχή του Νταχράν στη Σαουδική Αραβία.

Συγκεκριμένα, τέσσερα Rafale της 332 Μοίρας «Γεράκια» της 114 Πτέρυγας Μάχης, συνοδευόμενα από το απαραίτητο τεχνικό και υποστηρικτικό προσωπικό, μεταφέρθηκαν με C-130 και εγκαταστάθηκαν στην Αεροπορική Βάση King Abdulaziz της Σαουδικής Αραβίας.

Η παρουσία στην άσκηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς πραγματοποιήθηκε σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον από τα συνηθισμένα ελληνικά άγνωστη γεωγραφία, μεγαλύτερες αποστάσεις πτήσεων, διαφορετικές κλιματικές και επιχειρησιακές συνθήκες, καθώς και υψηλός ρυθμός δραστηριότητας.

Όλα αυτά τα στοιχεία απαιτούν από τα πληρώματα και τους τεχνικούς απόλυτη τήρηση διαδικασιών, ταυτόχρονα με μεγάλη προσαρμοστικότητα και ευελιξία.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης εκτελέστηκαν ποικίλες αποστολές που κάλυψαν πλήρες φάσμα αεροπορικών επιχειρήσεων, τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα, σε σενάρια αντιμετώπισης προηγμένων απειλών.

Στόχος ήταν η βελτίωση της συνεργασίας, η αύξηση της διαλειτουργικότητας και η περαιτέρω ενδυνάμωση της κοινής επιχειρησιακής ικανότητας μεταξύ των συμμετεχόντων χωρών.

Η άσκηση σχεδιάστηκε και συντονίστηκε από το Air War Center της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας, είναι τύπου LIVEX (Live Exercise) και συμμετείχαν εκτός της Ελλάδας:

η Σαουδική Αραβία με αεροσκάφη F-15, Eurofighter Typhoon και Tornado,

η Γαλλία με Rafale,

η Ιταλία με Eurofighter Typhoon,

η Ιορδανία με F-16,

το Πακιστάν με F-16,

το Ηνωμένο Βασίλειο με Eurofighter Typhoon,

το Κατάρ με Eurofighter Typhoon,

το Μπαχρέιν με ελικόπτερα UH-60 Black Hawk και

οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με F-16.

Τέλος, η Μαλαισία, το Μαρόκο, το Μπαγκλαντές, το Ομάν και η Τουρκία συμμετείχαν με παρατηρητές.

Δείτε φωτογραφίες