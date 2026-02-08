Η Λίβερπουλ προηγήθηκε στο 73′, η Μάντσεστερ Σίτι όμως με γκολ στο 84′ και στο 93′ μετέτρεψε το 1-0 σε 1-2 και παρέμεινε στο -6 από την πρωτοπόρο την Άρσεναλ, μετά την 25η αγωνιστική της Premier League.

Η κατάκτηση των τριών βαθμών ήταν μονόδρομος για την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα προκειμένου να παραμείνει ζωντανή στη μάχη του τίτλου, το παιχνίδι όμως δεν πήγαινε καλά για αυτή.

Η Σίτι είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων αλλά όχι και μεγάλες φάσεις και στο 74ο λεπτό έμεινε πίσω στο σκορ από την εκπληκτική εκτέλεση φάουλ του Σομποσλάι που άφησε άγαλμα τον Ντοναρούμα.

Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα του Μάντσεστερ κατάφερε να κάνει την ανατροπή… Στο 84′ ο Μπερνάρντο Σίλβα με σουτ εντός περιοχής έκανε το 1-1 και στο 93′ ο Χάαλαντ με πέναλτι, μετά την ανατροπή του Νούνες από τον Άλισον, έγραψε το 1-2.

Έτσι, η Μάντσεστερ Σίτι παρέμεινε στο κυνήγι της Άρσεναλ που βρίσκεται στο +6, ενώ η Λίβερπουλ, για την οποία αποβλήθηκε στο τέλος ο Σομποσλάι, είναι στη 6η θέση, στο -5 από την 4άδα.