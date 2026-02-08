Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη Βενετία την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026, όταν ένα ταχύπλοο συγκρούστηκε αρχικά με δύο γόνδολες και στη συνέχεια προσέκρουσε στη διάσημη γέφυρα του Ριάλτο, με αποτέλεσμα εννέα άτομα να βρεθούν στο νερό.

Σύμφωνα με το ιταλικό μέσο «La Repubblica», οκτώ τουρίστες από το Περού και ένας γονδολιέρης έπεσαν στο κανάλι λόγω της σύγκρουσης με το ταχύπλοο ιδιωτικής εταιρείας.

Uno schianto sul ponte di Rialto, un motoscafo e due gondole semidistrutti e otto persone in acqua. Si è concluso senza vittime o feriti gravi ma solo molta paura e sommozzatori al lavoro per recuperare quanti fossero finiti fuori bordo un incidente in Canal Grande a Venezia. Il… pic.twitter.com/itqTzEqyVy — Repubblica (@repubblica) February 8, 2026

Το σκάφος συνέχισε την πορεία του και συγκρούστηκε τελικά με τη γέφυρα του Ριάλτο, προκαλώντας αναστάτωση στις γύρω περιοχές. Αμέσως επιχείρησαν δύτες για την ανάσυρση των ατόμων που βρέθηκαν στο νερό, οι οποίοι ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν.

🚨 Di Venice, kapal motor Alilaguna lepas kendali di dekat Jembatan Rialto, 9 orang terluka.



Kapal melaju kencang dan menabrak dua gondola; para turis terlempar ke air. Menurut laporan awal, sembilan orang cedera, termasuk pengemudi Alilaguna yang mengalami cedera otak… pic.twitter.com/ctdrbckghO — Sputnik Indonesia (@SputnikIndo) February 8, 2026

Ο χειριστής του ταχύπλοου μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για εξετάσεις και υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και τοξικολογικό έλεγχο.

Όπως ο ίδιος φέρεται να κατέθεσε στις αρχές, το κιβώτιο ταχυτήτων μπλόκαρε, καθιστώντας το σκάφος ακυβέρνητο