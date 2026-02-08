Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη Βενετία την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026, όταν ένα ταχύπλοο συγκρούστηκε αρχικά με δύο γόνδολες και στη συνέχεια προσέκρουσε στη διάσημη γέφυρα του Ριάλτο, με αποτέλεσμα εννέα άτομα να βρεθούν στο νερό.

Σύμφωνα με το ιταλικό μέσο «La Repubblica», οκτώ τουρίστες από το Περού και ένας γονδολιέρης έπεσαν στο κανάλι λόγω της σύγκρουσης με το ταχύπλοο ιδιωτικής εταιρείας.

Το σκάφος συνέχισε την πορεία του και συγκρούστηκε τελικά με τη γέφυρα του Ριάλτο, προκαλώντας αναστάτωση στις γύρω περιοχές. Αμέσως επιχείρησαν δύτες για την ανάσυρση των ατόμων που βρέθηκαν στο νερό, οι οποίοι ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν.

Ο χειριστής του ταχύπλοου μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο για εξετάσεις και υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και τοξικολογικό έλεγχο.

Όπως ο ίδιος φέρεται να κατέθεσε στις αρχές, το κιβώτιο ταχυτήτων μπλόκαρε, καθιστώντας το σκάφος ακυβέρνητο