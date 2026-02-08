Τα ίχνη ενός 31χρονου σκιέρ χάθηκαν την Κυριακή (08.02.2026) από το χιονοδρομικό κέντρο στο όρος Καϊμακτσαλάν, με τις αρχές να κινητοποιούνται άμεσα για την αναζήτηση και τον εντοπισμό του.

Ο 31χρονος σκιέρ, ελληνικής καταγωγής, αναζητείται στο Καϊμακτσαλάν, αφού οι οικείοι του έχασαν το σήμα με το κινητό του και αμέσως ενημέρωσαν το χιονοδρομικό κέντρο. Ωστόσο, ο νεαρός εντοπίστηκε από τους αρμόδιους, ενώ θα του παρασχεθούν προληπτικά οι πρώτες βοήθειες.

Οι υπεύθυνοι του χιονοδρομικού κέντρου ενημέρωσαν την Πυροσβεστική Υπηρεσία στις 18:35 και ξεκίνησαν οι έρευνες εντοπισμού του.

Ειδικότερα, ο 31χρονος που φαίνεται να έχασε τον προσανατολισμό του, εντοπίστηκε από ερπυστριοφόρο όχημα και είναι καλά στην υγεία του.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο να τον παραλάβει για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Στις έρευνες συνέδραμαν 6 πυροσβέστες, η Ορειβατική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης της 2ης ΕΜΑΚ, 1 ερπυστριοφόρο όχημα της Πυροσβεστικής, 2 ερπυστριοφόρα του χιονοδρομικού καθώς και οι υπεύθυνοι του κέντρου.