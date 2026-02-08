Για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο NBC, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη εισέλθει σε αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «οικονομία Τραμπ».

Ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ παραχώρησε τη συνέντευξη στον παρουσιαστή του «NBC Nightly News», Tom Llamas, σε μαγνητοσκοπημένο διάλογο που πραγματοποιήθηκε στο Οβάλ Γραφείο και μεταδόθηκε την Κυριακή, κατά τη διάρκεια του Super Bowl.

Απαντώντας στο ερώτημα για το σε ποιο στάδιο βρίσκεται η οικονομική πολιτική της νέας του θητείας, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα αποτελέσματά της είναι ήδη ορατά. «Θα έλεγα ότι βρισκόμαστε ήδη εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι είναι «πολύ περήφανος» για την εικόνα της οικονομίας.

Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι η οικονομία εξελίσσεται τόσο θετικά ώστε, όπως είπε, οι Δημοκρατικοί έχουν εγκαταλείψει τη ρητορική περί ακρίβειας. Παράλληλα, απέδωσε τις επίμονα υψηλές τιμές σε βασικά αγαθά στην πολιτική του προκατόχου του, Τζο Μπάιντεν. «Τις τελευταίες τέσσερις ημέρες οι Δημοκρατικοί δεν έχουν καν αναφέρει τη λέξη “προσιτότητα”. Εκείνοι δημιούργησαν το πρόβλημα. Παρέλαβα ένα χάος σε όλα τα επίπεδα», τόνισε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Τραμπ αναφέρθηκε και στο εκλογικό σύστημα, επαναλαμβάνοντας την ανάγκη –όπως είπε– για εκλογικές διαδικασίες χωρίς νοθεία. Δήλωσε μάλιστα ότι σκοπεύει να προχωρήσει σε σχετικές αλλαγές, επικαλούμενος δημοσκοπήσεις που, σύμφωνα με τον ίδιο, καταγράφουν υψηλά ποσοστά αποδοχής ακόμη και μεταξύ ψηφοφόρων των Δημοκρατικών.