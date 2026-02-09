Γεωργοί και κτηνοτρόφοι, έχουν τη δυνατότητα από σήμερα Δευτέρα 9/2 έως και τις 27 Φεβρουαρίου, να διορθώσουν λάθη και παραλείψεις στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2024 και 2025. Η ΑΑΔΕ ανοίγει ξανά το σύστημα ΟΣΔΕ στους αγρότες για διορθώσεις στοιχείων που αφορούν, μεταξύ άλλων:

το ιδιοκτησιακό καθεστώς αγροτεμαχίων (ΑΤΑΚ, ΚΑΕΚ, στοιχεία Ε9)

φορολογικά παραστατικά οικολογικών σχημάτων και συνδεδεμένων ενισχύσεων, κατόπιν ελέγχων με τα τηρούμενα δεδομένα της ΑΑΔΕ

στοιχεία κτηνοτροφικής δραστηριότητας, όπως μετακινήσεις σταβλικών εγκαταστάσεων, στοιχεία γάλακτος και σφαγών

αγροτεμάχια με ευρήματα από ελέγχους τεχνικών παρακολούθησης γης (monitoring)

τραπεζικά στοιχεία δικαιούχων (IBAN)

λοιπές ειδικές περιπτώσεις.

Επισημαίνεται ότι:

Η παραπάνω διαδικασία δεν αφορά τους γεωργούς και κτηνοτρόφους που δεν εμφανίζουν ευρήματα ή εκκρεμότητες στις αιτήσεις τους και, συνεπώς, αυτοί δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια. Οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι που εμφανίζουν ευρήματα λαθών ή εκκρεμότητες στις αιτήσεις τους, που επιτρέπεται να διορθωθούν ή συμπληρωθούν σύμφωνα με την Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, είναι αναγκαίο να προβούν στις σχετικές ενέργειες μέχρι και τις 27/2/2026. Η μη πραγματοποίηση διορθώσεων, στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται, δύναται να επηρεάσει την καταβολή ή το ύψος των ενισχύσεων. Οι προβλεπόμενες διορθώσεις πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που εφαρμόζεται για την υποβολή των αιτήσεων.

Επιπλέον, το Σύστημα Καταχωρήσεων Παραδόσεων Συνδεδεμένων Καθεστώτων θα παραμείνει ανοιχτό προκειμένου οι μεταποιητές να προβούν σε διορθώσεις ή καταχωρήσεις παραδόσεων:

Για το έτος 2024: από την Δευτέρα 09/02/2026 έως και την Δευτέρα 16/02/2026.

Για το έτος 2025: από την Δευτέρα 23/02/2026 έως και την Δευτέρα 09/03/2026.

Οι οδηγίες της ΑΑΔΕ

Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, η ΑΑΔΕ έχει καταρτίσει οδηγό Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων στον οποίον παρουσιάζονται συνοπτικά οι βασικές περιπτώσεις, οι δυνατότητες διόρθωσης και οι περιπτώσεις στις οποίες δεν απαιτείται καμία ενέργεια.

1. Γιατί ανοίγει ξανά το σύστημα ΟΣΔΕ / ΕΑΕ;

Το σύστημα ανοίγει για να δοθεί η δυνατότητα διόρθωσης στοιχείων που κρίθηκαν λανθασμένα ή μη επιβεβαιωμένα μετά από διασταυρωτικούς ελέγχους με ΑΑΔΕ, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, τραπεζικά ιδρύματα και από ελέγχους monitoring και τα οποία μπορεί να επηρεάζουν την πληρωμή ή την εγκυρότητα της αίτησής σας.

2. Ποιες ημερομηνίες θα παραμείνει ανοιχτό το σύστημα;

Το σύστημα της ΕΑΕ 2024 και 2025 θα παραμείνει ανοιχτό από την Δευτέρα 09/02/2026 έως και την Παρασκευή 27/02/2026, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση.

3. Αφορά όλους τους παραγωγούς το άνοιγμα του συστήματος; Όχι. Το άνοιγμα του συστήματος αφορά μόνο παραγωγούς που έχουν ευρήματα ή εκκρεμότητες, έχουν μη επιβεβαιωμένα στοιχεία, ή αντιμετωπίζουν πρόβλημα πληρωμής. Αν δεν υπάρχει σχετική ένδειξη στην αίτησή σας, δεν απαιτείται κάποια ενέργεια.

4. Θα ειδοποιηθώ αν έχω πρόβλημα στην αίτησή μου; Σε αρκετές περιπτώσεις η ενημέρωση γίνεται μέσω του ΚΥΔ ή εμφανίζεται μήνυμα στο σύστημα. Ωστόσο, δεν υπάρχει πάντα αυτόματη ειδοποίηση. Γι’ αυτό προτείνεται να επικοινωνείτε προληπτικά με το ΚΥΔ που υπέβαλε την αίτησή σας.

5. Αν δεν κάνω καμία διόρθωση, τι θα συμβεί με την αίτησή μου;

Αν το σύστημα έχει εντοπίσει λάθος ή μη επιβεβαιωμένο στοιχείο και δεν γίνει καμία ενέργεια, ενδέχεται να μην πληρωθεί η ενίσχυση, να υπάρξει μείωση του ποσού, ή να απορριφθεί μέρος της αίτησης. Για τον λόγο αυτό συνιστάται να επικοινωνήσετε με το ΚΥΔ σας, ακόμη κι αν δεν είστε βέβαιοι ότι υπάρχει πρόβλημα.

6. Επιτρέπεται προσθήκη νέων αγροτεμαχίων ή ενισχύσεων; Όχι. Επιτρέπονται μόνο διορθώσεις, αποσύρσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων σε ήδη υποβληθείσες αιτήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά από τη σχετική απόφαση για την ΕΑΕ 2025, όπως η προσθήκη ή αφαίρεση Μέτρων/Δράσεων/Παρεμβάσεων ή οικολογικών σχημάτων σε επίπεδο αγροτεμαχίου.

7. Τι σημαίνει «ενοικιαζόμενο αγροτεμάχιο που δεν επιβεβαιώνεται»;

Σημαίνει ότι τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή του μισθωτηρίου δεν συμφωνούν με το Ε9. Χρειάζεται έλεγχος και διόρθωση μέσω του ΚΥΔ.

8. Τι γίνεται αν έχω εκκρεμότητα λόγω κληρονομιάς, αγοραπωλησίας ή άλλης μεταβολής ιδιοκτησίας;

Στις περιπτώσεις αυτές δίνεται η δυνατότητα ενημέρωσης του Ε9 (Περιουσιακή Κατάσταση 2026) και καταχώρησης των επικαιροποιημένων στοιχείων στην ΕΑΕ 2025, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση.

9. Σε τι ενέργειες χρειάζεται να προβώ αν είμαι ενταγμένος σε Μέτρο/Παρέμβαση Αγροτικής Ανάπτυξης και εμφανίζεται εύρημα σε σχέση με το ενοικιαστήριο και το έτος δέσμευσης;

Χρειάζεται επικαιροποίηση των στοιχείων μίσθωσης στις περιπτώσεις που η διάρκεια της «αγρομίσθωσης» υπολογίζεται μικρότερη από τέσσερα (4) χρόνια (σύμφωνα με τον αστικό κώδικα), λαμβάνοντας υπ’όψιν το διάστημα από την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης μέχρι τη λήξη της τετραετίας. Ενότητα Γ/ Ψηφιοποίηση καιΈλεγχος Monitoring

10. Τι σημαίνει ότι το αγροτεμάχιό μου βγήκε «κίτρινο»; Σημαίνει ότι από τον δορυφορικό έλεγχο (monitoring) διαπιστώθηκε διαφορά στη θέση, στην έκταση ή στην καλλιέργεια.

11. Τι μπορώ να κάνω αν συμφωνώ με το εύρημα; Σε συνεργασία με το ΚΥΔ μπορείτε να διορθώσετε τη γεωμετρία του αγροτεμαχίου, να αλλάξετε τη δηλωμένη καλλιέργεια, ή να αποσύρετε το αίτημα ενίσχυσης αν συμφωνείτε με το εύρημα.

12. Ανέβασα τιμολόγιο αλλά απορρίφθηκε. Γιατί; Συνήθως επειδή τα στοιχεία του δεν συμφωνούν με αυτά της ΑΑΔΕ (ημερομηνία, αριθμός, εκδότης) ή έχει γίνει λάθος στα καταχωρηθέντα στοιχεία (πχ αναγραμματισμός, λανθασμένη ημερομηνία έκδοσης τιμολογίου, λάθος ΑΦΜ εκδότη).

13. Τι μπορώ να κάνω;

Μπορείτε να διορθώσετε ή να επανυποβάλετε τα σωστά στοιχεία του παραστατικού.

14. Μπορώ να ανεβάσω παραστατικά μετά το κλείσιμο της ΕΑΕ; Ναι. Δίνεται η δυνατότητα καταχώρησης φορολογικών παραστατικών για την τεκμηρίωση των όρων επιλεξιμότητας των οικολογικών σχημάτων και των συνδεδεμένων ενισχύσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική απόφαση.

15. Σε τι ενέργειες χρειάζεται να προβώ αν είμαι ενταγμένος σε Μέτρο/Παρέμβαση Αγροτικής Ανάπτυξης και εμφανίζεται εύρημα ασυμβατότητας με οικολογικό σχήμα;

Δεν χρειάζεται καμία ενέργεια. Θα αξιολογηθούν οι ασυμβατότητες μέσω χωρικών ελέγχων στο πλαίσιο των προβλέψεων του θεσμικού πλαισίου και θα υλοποιηθούν διορθωτικές ενέργειες κατά τη μηχανογραφική αξιολόγηση των πληρωμών με άρση του ευρήματος κατά περίπτωση.

16. Δεν φαίνονται οι παραδόσεις των προϊόντων μου. Τι σημαίνει; Οι παραδόσεις δηλώνονται από τους μεταποιητές. Αν δεν έχουν καταχωρηθεί σωστά, ανοίγει η εφαρμογή «Παραδόσεις Συνδεδεμένων Καθεστώτων» ώστε οι μεταποιητές να διορθώσουν ή να συμπληρώσουν τις καταχωρήσεις.

17. Χρειάζεται να κάνω κάτι εγώ; Συνήθως όχι, αλλά καλό είναι να επικοινωνήσετε με τον μεταποιητή και το ΚΥΔ.

18. Γιατί δεν επιβεβαιώνονται τα στοιχεία γάλακτος ή σφαγών; Υπάρχει διαφορά μεταξύ των στοιχείων που δηλώθηκαν και αυτών που τηρούνται στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ή στην ΑΑΔΕ. Επιτρέπεται διόρθωση (ON/OFF).

19. Έχασα βοσκότοπο λόγω λάθους μετακίνησης στάβλου. Διορθώνεται;

Ναι, μπορούν να διορθωθούν οι ημερομηνίες μετακίνησης (χειμερινός – θερινός στάβλος) ώστε να αποκατασταθεί η κατανομή βοσκοτόπων.

20. Δεν πληρώθηκα λόγω λάθους IBAN. Τι μπορώ να κάνω;

Δίνεται δυνατότητα διόρθωσης IBAN και επικαιροποίησης ονοματεπωνύμου, ειδικά σε περιπτώσεις αλλαγών τραπεζών ή συγχωνεύσεων.

21. Μπορώ να υποβάλω ΕΑΕ χωρίς να λαμβάνω επιδοτήσεις;

Ναι. Η ΕΑΕ χρησιμοποιείται και για άλλους σκοπούς, όπως άδεια πωλητή λαϊκής αγοράς ή αγορά αγροτικού αυτοκινήτου.