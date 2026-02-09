Οι βροχές, οι καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα από το μεσημέρι και μετά. και οι χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και σε ημιορεινά τμήματα της Θράκης θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα, Δευτέρα 9/2 ενώ πτώση θα καταγράψει η θερμοκρασία.

Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου έως το πρωί βροχές ή καταιγίδες θα εκδηλώνονται στα Βόρεια Επτάνησα, σε τμήματα της Ηπείρου και της Μακεδονίας και στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Γρήγορα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στην υπόλοιπη δυτική και βόρεια χώρα, ενώ μετά το μεσημέρι θα επηρεαστούν προοδευτικά τα περισσότερα ηπειρωτικά τμήματα, οι Σποράδες και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Από αργά το βράδυ βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα, ενώ σημαντικά ύψη βροχόπτωσης αναμένονται στην Κέρκυρα, στη Χαλκιδική και ιδιαίτερα στην Ανατολική Θεσσαλία. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και το βράδυ σε περιοχές της Θράκης (κυρίως στα βόρεια τμήματα) με χαμηλότερο υψόμετρο.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -2 έως 8 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 0 έως 10-11, στην Ήπειρο από 4 έως 15 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 3 έως 15-17, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 6 έως 16-18 βαθμούς, στα Επτάνησα από 9 έως 15, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 7 έως 14-16 βαθμούς, και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 8 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου.

Στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις έως 5 μποφόρ, αλλά προοδευτικά θα ενισχυθούν στα 6-7 μποφόρ. Στο υπόλοιπο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά άνεμοι δυτικών κυρίως διευθύνσεων με εντάσεις έως 4 μποφόρ, στρεφόμενοι σταδιακά σε νότιους έως νοτιοδυτικούς με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο αρχικά θα πνέουν άνεμοι από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ, αλλά μετά το μεσημέρι θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση και θα στραφούν σε δυτικούς.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένονται λίγες νεφώσεις που μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν. Βροχές είναι πιθανό να εκδηλωθούν από αργά το απόγευμα και κυρίως αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές έως νότιες διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16-17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά περιόδους, κυρίως μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ασθενείς και μετά το μεσημέρι από ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 13 βαθμούς.