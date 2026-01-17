«Πολύ σκληρά για να πεθάνουν» αποδεικνύονται τα κρατικά «φέσια» προς φορολογούμενους, συνταξιούχους και προμηθευτές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον Νοέμβριο του 2025 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ανήλθαν συνολικά σε 3,792 δισ. ευρώ.

Παρότι σε μηνιαία βάση καταγράφεται μια οριακή αποκλιμάκωση σε σχέση με τον Οκτώβριο, η εικόνα σε ετήσια βάση είναι επιβαρυντική. Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2024, τα χρέη του Δημοσίου διογκώθηκαν κατά 741 εκατ. ευρώ ή 24,3%, αναδεικνύοντας τις χρόνιες δυσλειτουργίες του κρατικού μηχανισμού στις πληρωμές.

«Πρωταθλητές» τα νοσοκομεία

Στην κορυφή της λίστας των οφειλετών βρίσκονται για ακόμη έναν μήνα τα δημόσια νοσοκομεία, τα οποία οφείλουν 1,683 δισ. ευρώ σε προμηθευτές. Αν και το ποσό είναι ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με τον Οκτώβριο, όταν είχε φτάσει τα 1,725 δισ. ευρώ, παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, αντιστοιχώντας στο 55% των συνολικών οφειλών του κράτους προς ιδιώτες. Σε ετήσια βάση, τα χρέη των νοσοκομείων έχουν αυξηθεί κατά 519 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που έχει ήδη οδηγήσει την Ελλάδα στο εδώλιο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τις συστηματικές καθυστερήσεις πληρωμών.

Ακολουθούν οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης, με οφειλές 582 εκατ. ευρώ, μειωμένες οριακά τόσο σε μηνιαία βάση όσο και σε σχέση με το τέλος του 2024. Τα χρέη συνδέονται κυρίως με καθυστερήσεις στην απονομή επικουρικών συντάξεων, κρατώντας χιλιάδες συνταξιούχους σε αναμονή.

Οι οφειλές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης διαμορφώθηκαν στα 224 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας μικρή μείωση σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου έτους, ενώ τα νομικά πρόσωπα του Δημοσίου κατέγραψαν νέα αύξηση, με τα χρέη τους να ανέρχονται σε 237 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 52 εκατ. ευρώ μέσα σε 11 μήνες.

Επιστροφές φόρων

Την ίδια στιγμή, επιδείνωση καταγράφεται και στο μέτωπο των επιστροφών φόρων. Τον Νοέμβριο του 2025 οι εκκρεμείς επιστροφές αυξήθηκαν κατά 58 εκατ. ευρώ σε έναν μήνα, φτάνοντας τα 766 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 419 εκατ. ευρώ αφορούν επιστροφές που καθυστερούν πάνω από 90 ημέρες, με σχεδόν τα μισά να «κολλάνε» σε ελλιπή δικαιολογητικά ή αδυναμία επικοινωνίας με τους δικαιούχους.

Υπό το βάρος αυτών των στοιχείων, το υπουργείο Οικονομικών έχει απευθύνει αυστηρές συστάσεις στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης να επιταχύνουν τις πληρωμές και να αποφεύγουν τη δημιουργία νέων ληξιπρόθεσμων, προειδοποιώντας ακόμη και με δημοσιοποίηση των καθυστερήσεων. Το ζητούμενο, ωστόσο, παραμένει αν οι συστάσεις θα μεταφραστούν σε ουσιαστική αποσυμφόρηση ή αν τα κρατικά «φέσια» θα συνεχίσουν να βαραίνουν την πραγματική οικονομία.