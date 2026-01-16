Η αστυνομία συνέλαβε δύο γείτονες της Αφροδίτης Λατινοπούλου, μετά από μήνυση της προέδρου του κόμματος «Φωνή Λογικής».

Πρόκειται για μια γυναίκα 51 ετών και έναν 55χρονο άνδρα, που εδώ και δύο χρόνια είχαν εγκαταστήσει κάμερες στο σπίτι τους, οι οποίες, μεταξύ άλλων, κατέγραφαν όμως και το σπίτι της Αφροδίτης Λατινοπούλου.

Η αστυνομία, σε έφοδο που έκανε στο σπίτι τους, κατέσχεσε δύο κάμερες και δύο κάρτες μνήμης, ενώ οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου, μιλώντας στον ΑΝΤ1 για τη συγκεκριμένη υπόθεση, δήλωσε ότι δεν είχε πρόβλημα με την παρουσία των καμερών, αλλά με το γεγονός ότι έβλεπαν και το σπίτι της, όπου μένει μαζί με τους γονείς της. Επίσης, ανέφερε ότι έγιναν συστάσεις χωρίς ανταπόκριση, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να απευθυνθεί στις αρχές.

«Δεν είναι ευχάριστο να μιλάς για τόσο προσωπικό ζήτημα. Είμαι υπέρ των καμερών 1000% όταν υπάρχουν σε δημόσιους χώρους που μπορεί να καταγράφεται το έγκλημα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν όρια που σταματούν εκεί που ξεκινά η ιδιωτικότητα του καθενός, όσον αφορά την οικία του. Δεν μπορούν να υπάρχουν κάμερες που καταγράφουν χώρους που περνάνε οικογένειες και μικρά παιδιά.

»Δύο χρόνια σε εμένα, αυτό είναι απαράδεκτο. Είχαν γίνει συστάσεις ευγενικές, η οικογένειά μου προσπάθησε με κάθε τρόπο να ζητήσει οι κάμερες αυτές να μην είναι στραμμένες στο σπίτι μας.

»Όταν βλέπεις ότι ο γείτονας επιμένει, παραβιάζοντας τα δικαιώματά σου, καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχουν περιθώρια. Το κάνω για όλους τους συμπολίτες μας που υποφέρουν από κακούς γείτονες. Γείτονες που έχουν κάμερες και μπορούν να παρακολουθήσουν ή να καταγράψουν τους ίδιους και τα παιδιά τους.

(…)

»Άρρωστο θα ήταν αν υπήρχαν πολιτικά κίνητρα. Δεν θέλω να σκεφτώ κάτι τέτοιο, αλλά δεν μπορώ να το αποκλείσω. Έχουν γίνει όλες οι νόμιμες ενέργειες. Ευχαριστώ την ελληνική αστυνομία… Δεν σέβονται και δεν σταματούν να παρανομούν. Να ζεις με ένα φόβο με το μάτι να σε παρακολουθεί μέρα νύχτα».