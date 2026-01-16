Μία 51χρονη και ένας 55χρονος, ελληνικής καταγωγής, συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού, για παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Την καταγγελία έκανε η ευρωβουλευτής και πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Η καταγγελία της κ. Λατινοπούλου έκανε λόγο για δύο εγκατεστημένες κάμερες ασφαλείας στην οικία των συλληφθέντων σε περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού, οι οποίες κατέγραφαν ιδιωτικό χώρο του σπιτιού της, καθώς και κοινόχρηστο χώρο του συγκροτήματος κατοικιών των ανωτέρω.

Σε νομότυπη έρευνα της οικίας τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κάμερες ασφαλείας και δύο κάρτες μνήμης αυτών, σύμφωνα με το thestival.gr.