Συναγερμός σήμανε χθες στην Πεύκη, όταν εντοπίστηκε μία ιταλική οβίδα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Στο σημείο επιχείρησε ειδικό κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Ναρκών Ξηράς, το οποίο ανέλαβε την ασφαλή απομάκρυνσή του από οικόπεδο όπου βρέθηκε, επί της οδού Σαλαμίνος.

Στο σημείο παραμένουν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες από χθες έχουν προχωρήσει στον αποκλεισμό της ευρύτερης περιοχής, διακόπτοντας την κυκλοφορία στις οδούς Δημοκρατίας και Σαλαμίνος, ενώ ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε το γεγονός ότι η οβίδα μεταφέρθηκε στο συγκεκριμένο σημείο από παιδιά.

Όπως έγινε γνωστό, τα παιδιά την εντόπισαν σε κοντινό χωράφι, περίπου 300 μέτρα μακριά, και χωρίς να αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο την κλότσησαν και τη μετέφεραν με τα χέρια τους.

​«Τη φέρανε εδώ πέρα και την ακουμπήσανε… επειδή οι γονείς τους δεν τους πίστευαν», περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας στο Orange, τονίζοντας τον τρόμο που επικράτησε μόλις έγινε αντιληπτό περί τίνος επρόκειτο.

Οι γονείς τους, μόλις αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί, ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές, γεγονός που οδήγησε στην κινητοποίηση του στρατού και της αστυνομίας και στην οργάνωση της επιχείρησης εξουδετέρωσης.