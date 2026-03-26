Ο Κομισάριος του NBA επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά κάτι που το τελευταίο διάστημα συζητείται έντονα στους κύκλους του ευρωπαϊκού μπάσκετ: ότι μια πιθανή συνεργασία ανάμεσα στην EuroLeague και το NBA θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό βήμα προόδου για το άθλημα στην Ευρώπη.

Η στάση της EuroLeague απέναντι στο NBA φαίνεται πλέον να έχει αλλάξει αισθητά. Από τη στιγμή που ο Μοτεγιούνας αποχώρησε από την ηγεσία της διοργάνωσης, η προσέγγιση προς την άλλη πλευρά του Ατλαντικού έγινε σαφώς πιο διαλλακτική. Σε αντίθεση με το προηγούμενο μοντέλο, όπου η ευρωπαϊκή λίγκα αντιμετώπιζε με επιφυλακτικότητα τις πρωτοβουλίες του NBA, πλέον το κλίμα δείχνει να μεταβάλλεται προς μια πιο συνεργατική κατεύθυνση. «Η καλύτερη λύση θα είναι να πορευθούμε μαζί με την EuroLeague και όχι να ανταγωνιστούν δύο λίγκες η μία την άλλη».

Παράλληλα, ο Άνταμ Σίλβερ υπογράμμισε ότι η συνεργασία του στο παρελθόν με τον Τσους Μπουένο, νέο διευθύνοντα σύμβουλο της EuroLeague, λειτουργεί θετικά για την επικοινωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Η αμοιβαία κατανόηση του τρόπου λειτουργίας και των προτεραιοτήτων κάθε οργανισμού φαίνεται πως διευκολύνει τις συζητήσεις και ανοίγει δρόμους για κοινές πρωτοβουλίες.

Ως αποτέλεσμα, οι δύο μεγάλοι μπασκετικοί οργανισμοί – μαζί με τη FIBA – δείχνουν πλέον να κινούνται σε μια πιο ευθυγραμμισμένη πορεία, αναζητώντας ένα κοινό πλαίσιο συνεργασίας. Μια εξέλιξη που ενδέχεται να καθορίσει τη νέα εποχή και την επόμενη μέρα του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

«Με τον νέο CEO, Τσους Μπουένο, υπήρξαμε συνάδελφοι στο NBA για πολλά χρόνια. Καταλήξαμε σε μία συγκεκριμένη προσέγγιση με στόχο την ανάπτυξη του αθλήματος σε όλη την Ευρώπη και αυτό σημαίνει ότι θέλουμε να συμπληρώσουμε και τα εθνικά πρωταθλήματα, να δουλέψουμε μαζί και με τη EuroLeague και με την FIBA. Υπάρχει τεράστιος ενθουσιασμός για το πρότζεκτ».